Bihar News : एनडीए सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है. दीपक फिलहाल न तो विधायक हैं और न ही राज्य सभा सदस्य, जिसके चलते उनके नाम पर परिवारवाद के आरोप लगे हैं. इस बीच, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है. बीते शनिवार (22 नवंबर, 2025) को जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की.

जिस प्रदेश में नौजवान पेट भरने के लिए रोज़ ट्रेन की छत, दरवाज़े और फुटबोर्ड पर लटककर दिल्ली–मुंबई की तरफ भागते हों…वहां आपके बेटे को बिहार में ही रोजगार मिला है, तो इसे चमत्कार ही समझिए।



लोग का क्या है वो कुछ दिन चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ज्ञान बघारेंगे, उन्हें करने दीजिए, यही उनका… https://t.co/ldBVx32cG5 — Manoj Bharti (@ManojBhartiJSP) November 22, 2025

मनोज भारती ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाए जाने पर तंज कसा, उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश के नौजवान रोज गरीबी के चलते ट्रेन की छत और फुटबोर्ड पर लटककर शहरों की ओर भागते हों, वहां उनके बेटे को बिहार में ही नौकरी मिलना चमत्कार है. भारती ने कहा कि कुछ दिन लोग शोर करेंगे, लेकिन जल्दी ही फिर वही नौजवान शहरों की ट्रेनों में काम ढूंढते दिखेंगे.

शोर-शराबे की चिंता नहीं

मनोज भारती ने आगे लिखा कि वोट का मौसम आने पर वही लोग बड़े नागरिक बनकर फिर से कुशवाहा की झोली भर देंगे. उन्होंने कहा कि शोर-शराबे की चिंता नही करनी चाहिए और अब बस तैयारी शुरू करनी है. अगले 5 साल में आने वाली पीढ़ी के लिए दो-चार और विधायकी की ‘नर्सरी’ तैयार कर दीजिए.

बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है. निशाने पर आने के बाद कुशवाहा ने इसका कारण स्पष्ट किया, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यदि इसे परिवारवाद माना जा रहा है, तो समझना चाहिए कि यह कदम पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने के लिए जरूरी और अपरिहार्य था.

पार्टी के भविष्य के लिए लिया गया आवश्यक कदम

उन्होंने कहा, “मैं सभी कारणों का विस्तार से सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता, लेकिन आप जानते हैं कि पहले भी पार्टी को विलय जैसा अलोकप्रिय और लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था. जिस पर बिहार भर में तीखी आलोचना हुई थी. उस समय भी संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद, विधायक बनाए. लोग जीतकर चले गए, झोली खाली की खाली रह गई ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसलिए यह कदम आवश्यक था.

