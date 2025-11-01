Punjabराज्य

ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता: मंत्री अरोड़ा के मंच पर हिना खान-सीमा बंसल ने साझा की संघर्ष यात्रा, कहा- आत्म-जाँच से बचेगी जान

Shanti Kumari1 November 2025 - 1:53 PM
4 minutes read
Breast Cancer Awareness
"हिना खान और सीमा बंसल ने 'यूनाइट फॉर पिंकटूबर' कार्यक्रम में ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता बढ़ाई | गुरु नानक भवन, पंजाब"

Chandigarh : ब्रेस्ट कैंसर के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने और ज़रूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सा जाँच मुहैया कराने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को निभाते हुए, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के “कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट” ने आज गुरु नानक भवन में वार्षिक जागरूकता कार्यक्रम ‘यूनाइट फॉर पिंकटूबर’ का सफल आयोजन किया।

हिना खान और सीमा बंसल की उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध टीवी और फ़िल्म अभिनेत्री हिना खान और पंजाब विकास आयोग की उपाध्यक्ष सीमा बंसल विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कैंसर को सफलतापूर्वक मात दे चुकीं इन दोनों हस्तियों ने मंच से अपनी बेहद व्यक्तिगत संघर्ष यात्राएँ साझा कीं। इस सत्र का संचालन नोमिता खन्ना और श्वेता जिंदल ने किया।

हिना खान का अनुभव और संदेश

2024 में स्टेज-थ्री ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित पाई गईं हिना खान ने कैंसर जागरूकता के संदेश को सशक्त करने के लिए उन्हें आमंत्रित करने हेतु मंत्री संजीव अरोड़ा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बीमारी के साथ अपनी लड़ाई और कैसे वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और सशक्त बनकर उभरीं, इसका वृत्तांत सुनाया।

खान ने श्रोताओं से हमेशा सतर्क रहने और अपने शरीर के छोटे से छोटे संकेतों पर भी ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने आत्म-जाँच (Self-detection) की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि कैंसर से जुड़ी बातचीत को सामान्य बनाना और बिना किसी डर के इसका सामना करना ज़रूरी है।

आत्म-जाँच (Self-Detection) की महत्वपूर्णता

उन्होंने सलाह दी, “हर पंद्रह दिन में आत्म-जाँच करें।” खान ने आगे कहा, “किसी भी असामान्य बदलाव—गांठ, त्वचा में गड्ढे या डिस्चार्ज—पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें।” हिना खान ने अपने जीवन दर्शन को साझा करते हुए कहा: “वर्तमान में जिएं। अतीत पर न रुकें और भविष्य से न डरें। चुनौतियों का सामना इच्छाशक्ति और सकारात्मकता के साथ करें।”

सीमा बंसल का मार्गदर्शन

पंजाब विकास आयोग की उपाध्यक्ष सीमा बंसल ने साझा किया कि शुरुआती पहचान ही सफल उपचार की नींव है। उन्होंने रेखांकित किया कि मैमोग्राम जैसे सरल, सुलभ परीक्षण शुरुआती चरण में ही कैंसर की पहचान कर सकते हैं, जिससे जीवित रहने की दर में काफी सुधार होता है। उन्होंने जोर देकर कहा, “जल्दी पता लगने पर स्तन कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है,” और उन्होंने बीमारी से जुड़े कलंक को मिटाने तथा सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ाने का आह्वान किया।

मंत्री संजीव अरोड़ा का संबोधन

अपने भावुक संबोधन में, मंत्री संजीव अरोड़ा ने अक्टूबर को ‘पिंक मंथ’ के रूप में मनाए जाने के वैश्विक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि स्तन कैंसर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसे दुनिया भर में 1985 से मनाया जा रहा है। उन्होंने हिना खान और सीमा बंसल को इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए अपनी आवाज देने हेतु हार्दिक धन्यवाद दिया।

आत्म-जाँच सबसे शक्तिशाली उपकरण – अरोड़ा

अरोड़ा ने दृढ़ता से कहा, “कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए आत्म-जाँच सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, जान बचाता है और उत्तरजीवी दर को नाटकीय रूप से बढ़ाता है। लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज या कम न आंकें—शुरुआती कार्रवाई ही सब कुछ है।”

अरोड़ा ने दी अपने दिवंगत माता-पिता को श्रद्धांजलि

भावुकता से भरे अरोड़ा ने अपने दिवंगत माता-पिता कृष्णा और प्राण अरोड़ा को श्रद्धांजलि दी, जिनके नाम पर ट्रस्ट का नाम रखा गया है। आँखों में आँसू लिए उन्होंने साझा किया: “अगर मेरी माँ का पहले पता चल गया होता, तो शायद उनकी जान बच गई होती। यह दर्द मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि देर से पता लगने के कारण कोई भी परिवार ऐसा नुकसान न झेले।”

कृष्णा प्राण चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपनाया 350 से अधिक मरीज

उन्होंने गर्व से घोषणा की कि कृष्णा प्राण चैरिटेबल ट्रस्ट ने 350 से अधिक मरीजों को अपनाया है और नियमित जागरूकता अभियान तथा मेडिकल कैंप आयोजित करता है। उन्होंने कहा, “हमारा मिशन सिर्फ उपचार नहीं है, यह शिक्षा और शुरुआती हस्तक्षेप के माध्यम से रोकथाम है।” अरोड़ा ने सामूहिक कार्रवाई का आग्रह किया और अपील की कि हम स्तन कैंसर को जागरूकता, पहुँच और सही दृष्टिकोण के माध्यम से अतीत की बीमारी बनाने के लिए, सिर्फ अक्टूबर में ही नहीं, बल्कि हर दिन एकजुट रहें।

उपायुक्त (DC) हिमांशु जैन ने ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने और कैंसर मरीजों की आर्थिक मदद करने के लिए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के इस ‘नेक काम’ (नोबल वर्क) की सराहना की। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए भी शानदार काम कर रहा है।

इस अवसर पर डॉ. गुरप्रीत वंडर, डॉ. संध्या, डॉ. बिशव मोहन सहित कई विशेषज्ञों ने भी विचार रखे और कैंसर की रोकथाम के लिए चिकित्सा सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि न केवल महिलाओं को, बल्कि पुरुषों को भी स्तन कैंसर हो सकता है। उन्होंने कहा कि कैंसर आजकल पूरी तरह इलाज योग्य है और समय के साथ नई थेरेपी आ रही हैं, इसलिए इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है।

इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता, राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू, नगर निगम आयुक्त आदित्य डाचलवाल, GLADA के मुख्य प्रशासक संदीप कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) अमरजीत बैंस, सहायक आयुक्त डॉ. प्रगति रानी, पायल गोयल, SDM जसलीन कौर भुल्लर, सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप कौर, प्रसिद्ध उद्योगपति पद्म श्रीमती रजनी बेक्टर, गगन खन्ना, अमित थापर, रीना गुप्ता, राजनी गुप्ता, मधु गुप्ता, संजना, इशिता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

