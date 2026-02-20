मौसमराष्ट्रीय

फरवरी में बढ़ने लगी गर्मी! आपके इलाके में आज और अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम, जानिए पूरा अपडेट

Ajay Yadav20 February 2026 - 7:47 AM
1 minute read
Weather Update : जैसे-जैसे फरवरी का महीना आगे बढ़ रहा है, मौसम दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है. उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक अलग-अलग इलाकों में मौसम के अलग-अलग रंग नजर आ रहे हैं. पहाड़ी राज्यों में कहीं तेज धूप खिली हुई है तो कहीं हल्की बारिश हो रही है. वहीं मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि आधी रात के बाद ठंड फिर असर दिखाने लगती है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 20 फरवरी को दिल्ली और लखनऊ समेत उत्तर भारत के बड़े शहरों में बारिश की कोई संभावना नहीं है.

न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस

मौसम के ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में न्यूनतम तापमान 7 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है.

दिल्ली में अधिकतम 27–29°C

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, केरल और माहे में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं 22 से 24 फरवरी के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है.

दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन के दौरान करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

