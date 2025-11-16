Biharराजनीति

परिवारिक कलह के बीच तेज प्रताप यादव का घोषणा, एनडीए को देंगे नैतिक समर्थन, बहन रोहिणी को भेजा ये ऑफर

Shanti Kumari16 November 2025 - 7:09 PM
1 minute read
Tej Pratap Yadav

Patna : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे में राजद के करारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में जहां कलह का माहौल है, इस बीच अब तेज प्रताप यादव ने एक ऐसी घोषणा की है जो चौंका देने वाली है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम यादव ने बताया कि उनकी पार्टी अब एनडीए को नैतिक समर्थन देगी।

बहन रोहिणी को राष्ट्रीय संरक्षक का ऑफर

इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य को (जो कि फिलहाल परिवारिक कलह के बाद पार्टी छोड़ चुकी हैं) राष्ट्रीय संरक्षक बनने का भी ऑफर दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए प्रेम यादव ने बताया कि तेज प्रताप खुद जल्द ही रोहिणी दीदी से इस विषय पर बात करेंगे।

परिवारिक कलह के बीच रोहिणी ने छोड़ा पार्टी (राजद)

गौरतलब है कि एनडीए को जहां उम्मीद से ज्यादा जनता से प्यार मिला है, वहीं चुनाव के रिजल्ट में राजद को जनता ने बुरी तरह नकारा है। चुनाव में करारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में घमासान छिड़ गया, जिसमें तेजस्वी यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य को (जिसने अपने पिता लालू यादव को किडनी दी है) गंदी तरीके से जलील किया है। इसके बाद रोहिणी ने अपना मायका के साथ पार्टी भी छोड़ दिया है।  

तेज प्रताप ने उतारे थे 21 उम्मीदवार

बता दें कि लालू यादव से राजनीतिक अलगाव के बाद, तेज प्रताप यादव ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेजेडी को उतारा था। पार्टी ने पूरे राज्य में 21 उम्मीदवार उतारे थे। तेज प्रताप ने अपनी मजबूत मानी जाने वाली महुआ सीट से चुनाव लड़ा। लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे, जहां एलजेपी (राम विलास) के संजय कुमार सिंह ने जीत हासिल की और आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन दूसरे स्थान पर रहे। तेज प्रताप या जेजेडी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका।

