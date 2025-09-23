राष्ट्रीय

तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, पूर्व मुख्यमंत्री की मूर्ति लगाने से संबंधित याचिका खारिज

Anup Tiwari23 September 2025 - 4:18 PM
1 minute read
SC Warns TN Government
तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

SC Warns TN Government : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की मूर्ति लगाने की योजना पर सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनता के पैसे का उपयोग किसी भी नेता के महिमामंडन के लिए नहीं किया जाना चाहिए. सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सरकार ने तिरुनेलवेली जिले के वल्लीयूर में बने सार्वजनिक स्थल के पास करुणानिधि की कांस्य मूर्ति और नाम बोर्ड लगाने की अनुमति मांगी थी.

मद्रास हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को सलाह दी है कि वे इस निर्णय के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील करें. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मद्रास हाई कोर्ट के पहले के आदेश को ही बरकरार रखा जाएगा, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर नेताओं की मूर्तियां लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी. मद्रास हाई कोर्ट का तर्क था कि ऐसी मूर्तियां ट्रैफिक जाम और आम जनता के लिए असुविधा का कारण बनती हैं.

सरकारी खर्च पर बढ़ा विवाद

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार इस तरह के आदेश नहीं जारी कर सकती. यह मामला तब चर्चा में आया जब तमिलनाडु में सरकारी खजाने से नेताओं के स्मारकों के निर्माण को लेकर विवाद तेज हुआ. लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या सार्वजनिक धन का उपयोग इस तरह के कार्यों के लिए उचित है. अब यह देखना बाकी है कि तमिलनाडु सरकार इस फैसले के बाद क्या कदम उठाती है.

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला : वोट चोरी और बेरोजगारी एक-दूसरे से जुड़े, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे युवा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari23 September 2025 - 4:18 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of EPFO नियमों में बदलाव की तैयारी, पीएफ निकासी को लेकर मिल सकती है ज्यादा छूट

EPFO नियमों में बदलाव की तैयारी, पीएफ निकासी को लेकर मिल सकती है ज्यादा छूट

23 September 2025 - 5:21 PM
Photo of राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला : वोट चोरी और बेरोजगारी एक-दूसरे से जुड़े, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे युवा

राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला : वोट चोरी और बेरोजगारी एक-दूसरे से जुड़े, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे युवा

23 September 2025 - 3:01 PM
Photo of पीड़ित जैसा महसूस ना करें… H-1B वीजा और टैरिफ पर बोले शशि थरूर

पीड़ित जैसा महसूस ना करें… H-1B वीजा और टैरिफ पर बोले शशि थरूर

23 September 2025 - 8:00 AM
Photo of ED के रडार पर युवराज और उथप्पा, सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए भेजा समन

ED के रडार पर युवराज और उथप्पा, सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए भेजा समन

22 September 2025 - 10:01 PM
Photo of प्रो. बाल चंद्र यादव ने बढ़ाया BBAU और देश का मान, लगातार पांचवीं बार टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल

प्रो. बाल चंद्र यादव ने बढ़ाया BBAU और देश का मान, लगातार पांचवीं बार टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल

22 September 2025 - 5:32 PM
Photo of एअर इंडिया एक्सप्रेस में हाइजैक की कोशिश नाकाम, पायलट ने बचाई 163 यात्रियों की जान, जानें कैसे ?

एअर इंडिया एक्सप्रेस में हाइजैक की कोशिश नाकाम, पायलट ने बचाई 163 यात्रियों की जान, जानें कैसे ?

22 September 2025 - 5:26 PM
Photo of नवरात्रि पर सरकार का तोहफा : GST 2.0 से खाने-पीने और पढ़ाई की चीजों पर भारी बचत

नवरात्रि पर सरकार का तोहफा : GST 2.0 से खाने-पीने और पढ़ाई की चीजों पर भारी बचत

22 September 2025 - 12:45 PM
Photo of GST On Sin Goods : हानिकारक सामान पर 40% टैक्स, जानिए क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता

GST On Sin Goods : हानिकारक सामान पर 40% टैक्स, जानिए क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता

22 September 2025 - 12:44 PM
Photo of GST रेट्स में बड़ी कटौती : टीवी, AC और डिशवॉशर अब होंगे सस्ते, जानें कितना होगा फायदा

GST रेट्स में बड़ी कटौती : टीवी, AC और डिशवॉशर अब होंगे सस्ते, जानें कितना होगा फायदा

22 September 2025 - 8:59 AM
Photo of 50 रन बनाते ही बल्ला बना AK-47, साहिबजादा फरहान के जश्न पर भड़के संजय राउत- बताया ‘भारत का अपमान’

50 रन बनाते ही बल्ला बना AK-47, साहिबजादा फरहान के जश्न पर भड़के संजय राउत- बताया ‘भारत का अपमान’

22 September 2025 - 7:44 AM
Back to top button