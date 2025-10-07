फटाफट पढ़ें

पुलिस ने 335 जगह छापे मारकर 72 तस्कर पकड़े

219 दिनों में कुल 32,054 तस्कर गिरफ्तार किए

हेरोइन, भुक्की और ड्रग मनी जब्त की गई

17 नशा पीड़ितों को पुनर्वास दिया गया

नशा विरोधी नीति प्रभावी रूप से लागू

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत राज्य से नशों का पूरी तरह सफाया करने के लिए चलाए जा रहे “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के 219वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 335 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान 56 एफआईआर दर्ज कर 72 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही, पिछले 219 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,054 तक पहुँच गई है. इन छापों के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.4 किलोग्राम हेरोइन, 50 किलोग्राम भुक्की, 269 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 9.25 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई.

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. नशों के खिलाफ जारी इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की है.

17 नशा पीड़ितों को मिला पुनर्वास का सहारा

इस अभियान के दौरान 68 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमें ने पूरे राज्य में 335 स्थानों पर छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 366 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की. यह बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशों के उन्मूलन के लिए तीन-आयामी रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की हुई है. इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 17 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया है.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप