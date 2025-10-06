Punjab

लुधियाना में सेहत विभाग ने नकली पनीर जब्त किया, त्योहारों में मिलावट रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई

Ajay Yadav6 October 2025 - 12:18 PM
2 minutes read
Punjab News :
लुधियाना में सेहत विभाग ने नकली पनीर जब्त किया, त्योहारों में मिलावट रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई

फटाफट पढ़ें

  • लुधियाना में नकली पनीर की बड़ी खेप बरामद
  • सेहत विभाग ने मिलावट रोकने की कार्रवाई तेज की
  • 189 किलो नकली पनीर एक टेंपो से जब्त हुआ
  • पनीर के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए
  • एफएसएसएआई के मानकों के तहत जांच जारी

Punjab News : पंजाब के लुधियाना में नकली पनीर की बड़ी खेप बरामद हुई है. सेहत विभाग के फूड सेफ्टी विंग ने त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्रवाई तेज की है.

त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, जिससे मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं, ये लोग मोटा मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहत की परवाह किए बिना दूध, मावा, पनीर जैसे उत्पादों में मिलावट करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें इस समस्या से निपटने के लिए सतर्क हो गई हैं और मिलावट रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं.

लुधियाना में नकली पनीर की बड़ी खेप जब्त

पंजाब के लुधियाना में नकली पनीर की बड़ी खेप जब्त की गई है. सेहत विभाग के फूड सेफ्टी विंग ने त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की. सीआईए जगरांव की टीम के साथ मिलकर सेहत विभाग की टीम ने गांव रामगढ़ भुल्लर के पास सिधवां बेट रोड पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की. इस दौरान एक टेंपो से 189 किलो नकली पनीर बरामद किया. यह पनीर हरियाणा के नरवाणा से 210 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदा गया था और जगरांव से नकोदर तक फास्ट फूड कॉर्नर और ढाबों में सप्लाई किया जाना था.

पनीर के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए

फूड सेफ्टी विंग ने पकड़े गए पनीर के सैंपल लेकर उनकी गुणवत्ता जांच के लिए स्टेट फूड टेस्टिंग लैब भेज दिए और बाकी पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया. सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप कौर ने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के दिशा-निर्देशों के तहत की गई, जिसमें डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और परिवहन में स्वच्छता, तापमान नियंत्रण और गुणवत्ता मानकों का पालन जरूरी होता है. उन्होंने कहा कि पनीर की सप्लाई चेन में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

