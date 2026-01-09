क्राइमबड़ी ख़बर

साकेत कोर्ट के टॉप फ्लोर से कूदकर कर्मचारी ने की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट बरामद  

Shanti Kumari9 January 2026
Saket Court Delhi

Saket Court Delhi :  देश की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है जहां, साकेत कोर्ट में क्लर्क के रूप में कार्यरत हरीश सिंह ने कोर्ट परिसर के टॉप फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलने के बाद कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हरीश की मौत हो चुकी थी। इस मामले में अभी तक कोई अधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है। हालांकि मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें हरीश ने खुदकुशी के कारणों का खुलासा किया है।

सुसाइड नोट में जो लिखा है, उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हरीश ने काम के दबाव की वजह से आत्मघाती कदम उठाया है। बरामद सुसाइड नोट में हरीश ने किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराने से मना किया और यह कहा कि यह उनका निजी निर्णय था। हरीश ने अपनी 60% दिव्यांगता का भी जिक्र किया और बताया कि नौकरी उनके लिए बेहद कठिन हो गई थी।

नोट में यह भी उल्लेख था कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थे और उन्हें नींद नहीं आती थी। हरीश ने लिखा कि एक समय ऐसा आया जब उनके दिमाग में खुदकुशी के ख्याल आने लगे, जिन्हें वह रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह इन ख्यालों से बाहर नहीं निकल सके।

मानसिक तनाव और काम का दबाव

हरीश सिंह ने सुसाइड नोट में अपने कठिन समय का जिक्र करते हुए कहा कि वह मानसिक दबाव से जूझ रहे थे और काम के बढ़ते दबाव के कारण वह खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें जल्दी रिटायरमेंट लेने का विचार आया था, लेकिन रिटायरमेंट लेने पर भी पेंशन या सेविंग्स 60 साल की उम्र तक मिलती, जिसके कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया।

दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अपील

हरीश ने नोट के अंत में एक भावुक अपील की, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट से दिव्यांग कर्मचारियों के प्रति नरमी बरतने की अपील की। उनका कहना था कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी बराबरी के मौके मिलने चाहिए ताकि वे मानसिक दबाव और शारीरिक चुनौतियों के बीच अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके।

कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन

बता दें कि यह घटना सुबह करीब 10 बजे हुई जब कोर्ट के कर्मचारी अपने कार्यों में व्यस्त थे। अचानक इस हादसे की खबर से परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कोर्ट की कार्यवाही को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हरीश के आत्महत्या करने के बाद अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ‘हरीश के लिए न्याय’ के नारे लगाए। 

