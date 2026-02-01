मनोरंजन

Rashmika Vijay की शाही अंदाज में होगी शादी, उदयपुर में तैयारियां शुरु

Karan Panchal1 February 2026 - 6:17 PM
1 minute read
Rashmika Vijay Marriage
Rashmika Vijay की शाही अंदाज में होगी शादी, उदयपुर में तैयारियां शुरु

Rashmika Vijay Marriage : रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा राजस्थान के उदयपुर में शादी करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका-विजय इसी महीने सात फेरे लेंगे। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि रश्मिका और विजय देवरकोंडा 2 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी उदयपुर के सिटी पैलेस में शाही अंदाज में होगी। वेन्यू पर चल रही सजावट की झलक भी वीडियो में दिखाई गई है।

डेकोरेशन की दिखाई झलक

शादी को लेकर कहा कि- हम अभी उदयपुर के सिटी पेलेस में हैं। डेकोर चल रहा है। हमें पता चला है कि यहां पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी करने वाले हैं। 2 फरवरी को दोनों शादी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम यूजर ने डेकोरेशन की झलक भी दिखाई। पर्दों की सजावट दिखाई गई है। वायरल पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। किसी ने कहा अपडेट्स पता करो। तो किसी ने कहा- काश ये बात सच हो।

ऐसे शुरु हुई थी दोनों की डेटिंग

विजय-रश्मिका एंटरटेनमेंट दुनिया का बड़ा नाम हैं। दोनों ने फिल्म ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ में साथ काम किया है। कहा जा रहा है कि वहीं से दोनों की डेटिंग शुरु हो गई थी। वहीं जानकारी तो यह भी सामने आई थी कि अक्टूबर 2025 में दोनों के चोरी छिपे सगाई कर ली है। इस खबर पर भी दोनों ने कुछ नहीं कहा है।

बता दें कि रश्मिका मंदाना या विजय देवरकोंडा ने अभी तक शादी की खबरों पर कुछ नहीं कहा है। इसलिए वायरल वीडियो में किए गए दावों में कितनी सच्चाई है, हिन्दी ख़बर पुष्टि नहीं करता हैं।

ये भी पढ़ें- Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 February 2026 - 6:17 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Rohit Shetty : मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

Rohit Shetty : मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

1 February 2026 - 5:10 PM
Photo of The 50 Show Promo : रजत दलाल ने जड़ा दिग्विजय राठी को थप्पड़, The 50 Show में मचा हंगामा

The 50 Show Promo : रजत दलाल ने जड़ा दिग्विजय राठी को थप्पड़, The 50 Show में मचा हंगामा

31 January 2026 - 6:25 PM
Photo of सिनेमा प्रेमियों के लिए धमाका साबित होगा जनवरी का आखिरी हफ्ता, धमाल मचाने आ रही हैं ये फिल्में

सिनेमा प्रेमियों के लिए धमाका साबित होगा जनवरी का आखिरी हफ्ता, धमाल मचाने आ रही हैं ये फिल्में

29 January 2026 - 6:18 PM
Photo of Pawan Singh : शराब, शादी और अब झगड़ा, वीडियो हुआ वायरल, नए विवाद में फंसे सुपरस्टार पवन सिंह

Pawan Singh : शराब, शादी और अब झगड़ा, वीडियो हुआ वायरल, नए विवाद में फंसे सुपरस्टार पवन सिंह

21 January 2026 - 7:10 PM
Photo of वापस कब लौटूंगी या लौटूंगी भी कि नहीं…नेहा कक्कड़ ने ब्रेक लेने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से मचाई हलचल

वापस कब लौटूंगी या लौटूंगी भी कि नहीं…नेहा कक्कड़ ने ब्रेक लेने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से मचाई हलचल

19 January 2026 - 3:29 PM
Photo of सलमान खान के खिलाफ जयपुर पुलिस को जमानती वारंट तामील कराने के आदेश, 6 फरवरी को तलब

सलमान खान के खिलाफ जयपुर पुलिस को जमानती वारंट तामील कराने के आदेश, 6 फरवरी को तलब

16 January 2026 - 4:02 PM
Photo of Honey Singh Live Concert : Honey Singh ने लाइव कॉन्सर्ट में की गंदी बात, यूजर्स ने उठाए सवाल

Honey Singh Live Concert : Honey Singh ने लाइव कॉन्सर्ट में की गंदी बात, यूजर्स ने उठाए सवाल

15 January 2026 - 6:56 PM
Photo of ‘तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है’ और थमाया तलाक का पेपर, शादी की सालगिरह पर अभिनेत्री का टूटा रिश्ता

‘तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है’ और थमाया तलाक का पेपर, शादी की सालगिरह पर अभिनेत्री का टूटा रिश्ता

14 January 2026 - 3:33 PM
Photo of Toxic Teaser Out : यश की फिल्म ‘Toxic’ का टीजर रिलीज, इंटीमेट सीन देकर छाई मिस्ट्री गर्ल

Toxic Teaser Out : यश की फिल्म ‘Toxic’ का टीजर रिलीज, इंटीमेट सीन देकर छाई मिस्ट्री गर्ल

10 January 2026 - 2:56 PM
Photo of जय भानुशाली और माही विज ने की तलाक की पुष्टि, 14 साल पुराना रिश्ता टूटा

जय भानुशाली और माही विज ने की तलाक की पुष्टि, 14 साल पुराना रिश्ता टूटा

4 January 2026 - 3:00 PM
Back to top button