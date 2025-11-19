Uttar Pradeshधर्म

25 नवंबर को PM मोदी राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे धर्मध्वजा, हो रही है विशेष तैयारी

Shanti Kumari19 November 2025 - 6:10 PM
Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में एक ऐतिहासिक क्षण एक बार फिर देखने को मिलेगा, जब 25 नवंबर को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा फहराई जाएगी। विशेष बात यह है कि इस शुभ अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मध्वजा फहराएंगे। मंदिर परिसर में इस आयोजन को लेकर तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं और पूरे शहर में उत्साह का माहौल है।

ध्वजारोहण की विशेष तैयारी

राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक, ध्वजारोहण समारोह सुबह विशेष पूजा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू होगा। मंदिर के शिखर के लिए तैयार की जा रही यह धर्मध्वजा धार्मिक परंपराओं के अनुसार विशेष कपड़ों, पवित्र धागों और शुभ प्रतीकों से निर्मित की जा रही है। यह ध्वजा भगवान राम की दिव्यता और अयोध्या की आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक मानी जाती है।

पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति को लेकर अयोध्या में उत्साह चरम पर है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने मकर संक्रांति पर राम मंदिर में प्रतिमा प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ट्रस्ट सदस्यों के अनुसार, यह ध्वजारोहण मंदिर निर्माण यात्रा के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाएगा।

सुरक्षा और व्यवस्थाओं की पुख्ता तैयारियां

अयोध्या प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने शहर में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। मंदिर परिसर, श्रीराम पथ और मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पार्किंग, वाहनों की आवाजाही और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है।

