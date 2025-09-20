राष्ट्रीय

रेलवे का तोहफा: रेल नीर हुआ सस्ता, जानें अब स्टेशनों और ट्रेनों में कितने रूपये में मिलेगी पानी की बोतल

Anup Tiwari20 September 2025 - 5:36 PM
2 minutes read
Cheap Rail Neer
सस्ता हुआ रेल नीर

हाइलाइट्स :-

  • रेल नीर की कीमतों में 1 रुपये की कटौती होगी.
  • 22 सितंबर से 1 लीटर की कीमत 14 रुपये होगी.
  • अन्य ब्रांड के पानी की कीमतें भी घटाई जाएंगी.

Cheap Rail Neer : रेलवे बोर्ड ने बोतलबंद पेयजल ‘रेल नीर’ की कीमतों में कमी करने का निर्णय लिया है. अब एक लीटर रेल नीर की बोतल 14 रुपये में और 500 मिलीलीटर की बोतल 9 रुपये में उपलब्ध होगी. यह नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी. वर्तमान में इनकी कीमत क्रमश: 15 और 10 रुपये है.

रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यह निर्णय जीएसटी दरों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. मंत्रालय के अनुसार, नई जीएसटी संरचना लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ देने के उद्देश्य से रेल नीर की कीमतों में संशोधन किया गया है.

दूसरे ब्रांड्स की बोतलें भी होंगी सस्ती

केवल रेल नीर ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बेचे जाने वाले अन्य ब्रांड्स की पैकेज्ड पानी की बोतलों की कीमतें भी कम की जाएंगी. अब एक लीटर की अन्य ब्रांड की बोतल 14 रुपये में और आधा लीटर की बोतल 9 रुपये में मिलेगी. रेलवे बोर्ड के अनुसार, यह बदलाव IRCTC या रेलवे द्वारा स्वीकृत अन्य ब्रांड्स पर भी लागू होगा.

रेल नीर का उत्पादन और वितरण भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC द्वारा किया जाता है. यह ब्रांड ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर कम कीमत में पानी उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है. जहां बाजार में अन्य कंपनियों की पानी की बोतलें 20 रुपये तक की होती हैं, वहीं रेल नीर अपेक्षाकृत सस्ते दाम में उपलब्ध रहता है.

पानी से होता है करोड़ों का मुनाफा

IRCTC के लिए पानी का व्यापार लाभदायक साबित हुआ है. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान केवल रेल नीर की बिक्री से कंपनी ने 46.13 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया था. इस कदम के बाद उम्मीद है कि यात्रियों को न केवल सस्ता पानी मिलेगा, बल्कि रेलवे को भी इस फैसले से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी.

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी ने भावनगर से दिया बड़ा संदेश: आत्मनिर्भर भारत ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कुंजी

