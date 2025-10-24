Punjabराज्य

पंजाब महिला आयोग की नई टीम ने संभाला पदभार, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

पंजाब महिला आयोग की नई टीम ने आज पदभार संभाला, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तैयार।

Chandigarh : पंजाब राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त वरिष्ठ वायसचेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 10 सदस्यों ने आज विधिवत रूप से अपना पदभार संभाल लिया. इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती राज लाली गिल ने बताया कि जिला बठिंडा की श्रीमती रुपिंदर कौर गिल ने वरिष्ठ वाइस चेयरपर्सन और अजनाला की श्रीमती गीता गिल ने वाइस चेयरपर्सन के रूप में आज अपना पदभार ग्रहण किया है.

उन्होंने बताया कि इनके साथ ही आयोग के 10 नवनियुक्त सदस्यों ने भी आज अपना पदभार संभाला. इनमें शामिल है,
जिला होशियारपुर से श्रीमती नवजोत कौर,

  • जिला जालंधर से श्रीमती कृष्णा देवी,
  • जिला बठिंडा से श्रीमती जसविंदर कौर,
  • जिला लुधियाना से श्रीमती अजींदरपाल कौर,
  • जिला मोहाली से श्रीमती स्वरनजीत कौर,
  • जिला बठिंडा से श्रीमती सुनीता रानी,
  • जिला अमृतसर से श्रीमती सुखबीर कौर,
  • जिला पठानकोट से श्रीमती रेखा मनी शर्मा,
  • जिला पटियाला से श्रीमती वीरपाल कौर चहल,
  • और जिला लुधियाना से श्रीमती अमृत पुरी शामिल हैं.

इस अवसर पर श्रीमती राज लाली गिल ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करते हुए प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और कल्याण सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें. उन्होंने कहा कि महिला आयोग प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है.

