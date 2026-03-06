Punjab

पंजाब में मिलावटखोरों की खैर नहीं, 1 से 15 अप्रैल तक चलेगा बड़ा अभियान, जानिए पूरी डिटेल

Karan Panchal6 March 2026 - 12:18 PM
3 minutes read
Food Safety
पंजाब में मिलावटखोरों की खैर नहीं, 1 से 15 अप्रैल तक चलेगा बड़ा अभियान, जानिए पूरी डिटेल

Food Safety : राज्य के लोगों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन पदार्थ सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए भोजन पदार्थों की जांच के लिए एक व्यापक और लक्षित मुहिम शुरू करने की घोषणा की।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के लोगों के लिए शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक भोजन सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

भोजन में मिलावट की व्यापक जांच

यहां अपने कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रमुख नियामक एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफ.डी.ए.) को ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ (एफ.एस.डब्ल्यू.) वैनों के माध्यम से भोजन में मिलावट की व्यापक जांच के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक 15 दिनों की राज्यव्यापी मुहिम चलाने के निर्देश दिए।

भोजन पदार्थों में कोई मिलावट नहीं

इस बात पर जोर देते हुए कि ये मोबाइल वैनें भोजन में मिलावट के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण साधन हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों (एफ.बी.ओज़.) और आम लोगों से इस विशेष मुहिम के दौरान अपने सैंपलों की जांच करवाने की अपील की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके भोजन पदार्थों में कोई मिलावट नहीं है और वे सुरक्षा मानकों के अनुसार सही हैं। उन्होंने कहा कि यह मुहिम एफ.बी.ओ. को शिक्षित करने और मौके पर जांच के लिए एफ.एस.डब्ल्यू. के उपयोग पर केंद्रित होगी।

रोजमर्रा की वस्तुओं आदि की होगी जांच

‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ मोबाइल फूड टेस्टिंग वैनें हैं, जो दूध, घी, पनीर, पानी, मसाले, फूड सप्लीमेंट, मिठाइयां, फल, सब्जियां और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं सहित प्रमुख भोजन श्रेणियों में मिलावट की जांच के लिए उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हैं।

कीटनाशकों के प्रदूषण की जांच

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य भर में रासायनिक अवशेषों और प्रदूषक तत्वों के व्यवस्थित तरीके से नमूने एकत्र करने और जांच के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना को भी मंजूरी दी है। इन प्रमुख अध्ययनों में औद्योगिक क्षेत्रों और नालों के आसपास उगाई जाने वाली सब्जियों में भारी धातुओं और कीटनाशकों के प्रदूषण की जांच शामिल है। साथ ही न्यूट्रास्यूटिकल्स की व्यापक जांच की जाएगी और पोल्ट्री, अंडों तथा मांस में एंटीबायोटिक अवशेषों का पता लगाने के लिए एक अलग अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इन अध्ययनों से प्राप्त डेटा भविष्य में नियामक निर्णय लेने और नीति निर्माण में सहायक होगा।

मिलावट नहीं की जाएगी बर्दाश्त

कैबिनेट मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निकट समन्वय से काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि भोजन में मिलावट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी एफ.बी.ओज़., जिनमें स्ट्रीट फूड विक्रेता भी शामिल हैं, से एफ.डी.ए. के साथ खुद को रजिस्टर कराने और ‘सही खाओ, स्वास्थ्य रहो’ दृष्टिकोण अपनाने की अपील की ताकि पंजाब को स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित राज्य बनाने में उचित योगदान दिया जा सके।

ये अधिकारी हुए शामिल

इस बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, प्रमुख सचिव कृषि अरशदीप सिंह थिंद, आयुक्त एफ.डी.ए. कंवल प्रीत बराड़, सदस्य पंजाब विकास आयोग अनुराग कुंडू, गडवासू के वाइस चांसलर डॉ. जे.एस. गिल, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. हितिंदर कौर, निदेशक अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा डॉ. अवनीश कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर एम्स मोहाली, सीईओ पीबीटीआई, पीपीसीबी के वरिष्ठ वैज्ञानिक, निदेशक कृषि, बागवानी, पीएयू, गडवासू एवं एम्स के प्रतिनिधि प्रोफेसर, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी शामिल हुए।

ये भी पढ़ें- असम में सुखोई-30 MKI फाइटर जेट क्रैश, भारतीय वायुसेना ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal6 March 2026 - 12:18 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, निवेश और जनकल्याण के प्रयासों का व्यापक विस्तार किया- गुलाब चंद कटारिया

पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, निवेश और जनकल्याण के प्रयासों का व्यापक विस्तार किया- गुलाब चंद कटारिया

6 March 2026 - 7:13 PM
Photo of कांग्रेस और अकाली दल ने पंजाब को बर्बाद कर दिया, हम पंजाब को फिर से पटरी पर ला रहे हैं- सीएम मान

कांग्रेस और अकाली दल ने पंजाब को बर्बाद कर दिया, हम पंजाब को फिर से पटरी पर ला रहे हैं- सीएम मान

6 March 2026 - 1:31 PM
Photo of मान सरकार का बड़ा सामाजिक सुधार, 35.7 लाख लाभार्थियों को मिली ₹23,102 करोड़ की पेंशन सुविधा

मान सरकार का बड़ा सामाजिक सुधार, 35.7 लाख लाभार्थियों को मिली ₹23,102 करोड़ की पेंशन सुविधा

6 March 2026 - 12:50 PM
Photo of पी.पी.सी.बी. द्वारा एस.जी.पी.सी. के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई गई ‘प्लास्टिक-मुक्त होला मोहल्ला’ मुहिम

पी.पी.सी.बी. द्वारा एस.जी.पी.सी. के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई गई ‘प्लास्टिक-मुक्त होला मोहल्ला’ मुहिम

6 March 2026 - 12:16 PM
Photo of होशियारपुर को मिलेगा नया मेडिकल संस्थान, 20 मार्च से शुरू होगा निर्माण- डॉ. बलबीर सिंह

होशियारपुर को मिलेगा नया मेडिकल संस्थान, 20 मार्च से शुरू होगा निर्माण- डॉ. बलबीर सिंह

6 March 2026 - 11:24 AM
Photo of आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार ने बेटियों की शादी के लिए जारी की ₹24.57 करोड़ की सहायता

आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार ने बेटियों की शादी के लिए जारी की ₹24.57 करोड़ की सहायता

6 March 2026 - 11:19 AM
Photo of पारदर्शी टेंडरिंग से पंजाब सरकार ने चार वर्षों में बचाए 1464 करोड़ रुपये, सड़क नेटवर्क विस्तार को मिली रफ्तार

पारदर्शी टेंडरिंग से पंजाब सरकार ने चार वर्षों में बचाए 1464 करोड़ रुपये, सड़क नेटवर्क विस्तार को मिली रफ्तार

6 March 2026 - 10:56 AM
Photo of किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बागवानी योजनाओं में तेजी, हर किसान तक पहुंचेगा लाभ- मोहिंदर भगत का सख्त निर्देश

किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बागवानी योजनाओं में तेजी, हर किसान तक पहुंचेगा लाभ- मोहिंदर भगत का सख्त निर्देश

6 March 2026 - 10:40 AM
Photo of मुंबई में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने की दिग्गज कंपनियों से अहम मुलाकात, निवेश पर चर्चा तेज

मुंबई में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने की दिग्गज कंपनियों से अहम मुलाकात, निवेश पर चर्चा तेज

6 March 2026 - 9:35 AM
Photo of युद्ध के बीच दुबई से लौटे लोगों ने पंजाब सरकार का जताया आभार, कहा – परिवार के सदस्यों जैसा महसूस कराया

युद्ध के बीच दुबई से लौटे लोगों ने पंजाब सरकार का जताया आभार, कहा – परिवार के सदस्यों जैसा महसूस कराया

6 March 2026 - 9:00 AM
Back to top button