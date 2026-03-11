Chandigarh : पंजाब में एक सुरक्षित ऑपरेशन रूम में, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल मैप और इंटेल अलर्ट से स्क्रीन चमकती हैं, जबकि राज्य भर के जिलों से फील्ड अपडेट के साथ फोन बजते रहते हैं।

गैंग हिंसा को रोकने में इस्तेमाल

अंदर मौजूद अधिकारियों के लिए, यह संगठित अपराध के खिलाफ लगातार लड़ाई का केंद्र है- जिसका मकसद लेटेस्ट डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके, पहली गोली चलने से पहले ही गैंग हिंसा को रोकना है।

टेक्नोलॉजी के साथ होगा ऑपरेशन

मंगलवार को एक ऑफिशियल बयान में कहा गया कि पिछले कुछ सालों में, पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस-लेड पुलिसिंग की ओर बढ़ी है, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर, गैंगस्टर नेटवर्क को ट्रैक किया जा रहा है जो राज्यों और यहां तक ​​कि कॉन्टिनेंट्स में भी काम करते हैं।

