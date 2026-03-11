Chandigarh : पंजाब में एक सुरक्षित ऑपरेशन रूम में, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल मैप और इंटेल अलर्ट से स्क्रीन चमकती हैं, जबकि राज्य भर के जिलों से फील्ड अपडेट के साथ फोन बजते रहते हैं।
गैंग हिंसा को रोकने में इस्तेमाल
अंदर मौजूद अधिकारियों के लिए, यह संगठित अपराध के खिलाफ लगातार लड़ाई का केंद्र है- जिसका मकसद लेटेस्ट डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके, पहली गोली चलने से पहले ही गैंग हिंसा को रोकना है।
टेक्नोलॉजी के साथ होगा ऑपरेशन
मंगलवार को एक ऑफिशियल बयान में कहा गया कि पिछले कुछ सालों में, पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस-लेड पुलिसिंग की ओर बढ़ी है, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर, गैंगस्टर नेटवर्क को ट्रैक किया जा रहा है जो राज्यों और यहां तक कि कॉन्टिनेंट्स में भी काम करते हैं।
ये भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल ने LPG सिलेंडर पर केंद्र सरकार को घेरा, मोदी-ट्रंप पर साधा निशाना
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप