Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए छेड़े गए “युद्ध नशों के विरुद्ध” अभियान के तहत लगातार 224वें दिन पंजाब पुलिस ने शनिवार को राज्यभर में 325 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 65 एफआईआर दर्ज की गईं। इस तरह 224 दिनों में अब तक कुल 32,683 नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

इन छापों में पुलिस ने 2.8 किलोग्राम हेरोइन, 2.9 किलोग्राम आइस (मेथ), 24.2 किलोग्राम अफीम, 293 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1.22 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाया जाए। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में एक 5-सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन भी किया है, जो इस अभियान की निगरानी कर रही है।

इस राज्यव्यापी ऑपरेशन में 120 से अधिक पुलिस टीमों, जिनमें 1000 से अधिक पुलिसकर्मी और 71 राजपत्रित अधिकारी शामिल थे, ने 325 छापेमारी की। पुलिस टीमों ने 336 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

राज्य सरकार ने नशे को जड़ से खत्म करने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति— प्रवर्तन (Enforcement), नशामुक्ति (Deaddiction), और रोकथाम (Prevention) अपनाई है। इसी के तहत, पंजाब पुलिस ने आज 37 व्यक्तियों को नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया।

