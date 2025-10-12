Punjab

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के तहत पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्करों को पकड़ा, 2.8 किलोग्राम हेरोइन, 2.9 किलोग्राम आइस, 24 किलोग्राम अफीम बरामद

Shivam Singh12 October 2025 - 6:27 PM
1 minute read
Punjab
युद्ध नशों के विरुद्ध’ के तह्त पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्करों को पकड़ा, 2.8 किलोग्राम हेरोइन, 2.9 किलोग्राम आइस, 24 किलोग्राम अफीम बरामद

Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए छेड़े गए “युद्ध नशों के विरुद्ध” अभियान के तहत लगातार 224वें दिन पंजाब पुलिस ने शनिवार को राज्यभर में 325 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 65 एफआईआर दर्ज की गईं। इस तरह 224 दिनों में अब तक कुल 32,683 नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

इन छापों में पुलिस ने 2.8 किलोग्राम हेरोइन, 2.9 किलोग्राम आइस (मेथ), 24.2 किलोग्राम अफीम, 293 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1.22 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाया जाए। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में एक 5-सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन भी किया है, जो इस अभियान की निगरानी कर रही है।

इस राज्यव्यापी ऑपरेशन में 120 से अधिक पुलिस टीमों, जिनमें 1000 से अधिक पुलिसकर्मी और 71 राजपत्रित अधिकारी शामिल थे, ने 325 छापेमारी की। पुलिस टीमों ने 336 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।

राज्य सरकार ने नशे को जड़ से खत्म करने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति— प्रवर्तन (Enforcement), नशामुक्ति (Deaddiction), और रोकथाम (Prevention) अपनाई है। इसी के तहत, पंजाब पुलिस ने आज 37 व्यक्तियों को नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया।

ये भी पढ़ें: लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा पंजाब सरकार तेजी से पूरा कर रही सरकारी भवन प्रोजेक्ट जनता को जल्द मिलेगी सुविधाएं

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shivam Singh12 October 2025 - 6:27 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सीएम भगवंत मान ने युवक मेलों के माध्यम से नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की वकालत की

सीएम भगवंत मान ने युवक मेलों के माध्यम से नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की वकालत की

12 October 2025 - 3:59 PM
Photo of सीएम भगवंत मान ने दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात, कमजोर वर्गों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर जताई चिंता

सीएम भगवंत मान ने दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात, कमजोर वर्गों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर जताई चिंता

12 October 2025 - 3:16 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस की तैयारियां: मलवा से नगर कीर्तन, लाइट-साउंड शो और भव्य आयोजन

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस की तैयारियां: मलवा से नगर कीर्तन, लाइट-साउंड शो और भव्य आयोजन

12 October 2025 - 2:44 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्ष पर किया हमला, जनता हितैषी पहलों और विकास को लेकर दी जानकारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्ष पर किया हमला, जनता हितैषी पहलों और विकास को लेकर दी जानकारी

12 October 2025 - 2:17 PM
Photo of पंजाब में 224वें दिन जारी ‘युद्ध नशों विरुद्ध’, 94 तस्कर पकड़े, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

पंजाब में 224वें दिन जारी ‘युद्ध नशों विरुद्ध’, 94 तस्कर पकड़े, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

12 October 2025 - 1:48 PM
Photo of पंजाब का एआई-आधारित स्ट्रोक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मॉडल के रूप में उभरा, 700 से अधिक स्ट्रोक मरीजों का किया गया परीक्षण

पंजाब का एआई-आधारित स्ट्रोक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मॉडल के रूप में उभरा, 700 से अधिक स्ट्रोक मरीजों का किया गया परीक्षण

12 October 2025 - 1:08 PM
Photo of पंजाब एससी आयोग ने ADGP पूरन कुमार आत्महत्या मामले में रिपोर्ट तलब की

पंजाब एससी आयोग ने ADGP पूरन कुमार आत्महत्या मामले में रिपोर्ट तलब की

12 October 2025 - 12:55 PM
Photo of लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा पंजाब सरकार तेजी से पूरा कर रही सरकारी भवन प्रोजेक्ट जनता को जल्द मिलेगी सुविधाएं

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा पंजाब सरकार तेजी से पूरा कर रही सरकारी भवन प्रोजेक्ट जनता को जल्द मिलेगी सुविधाएं

12 October 2025 - 9:27 AM
Photo of योगी सरकार का दलित परिवार को बड़ा भरोसा, हरिओम बाल्मिकी के हत्यारों के लिए अब कोई राहत नहीं

योगी सरकार का दलित परिवार को बड़ा भरोसा, हरिओम बाल्मिकी के हत्यारों के लिए अब कोई राहत नहीं

11 October 2025 - 10:17 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार और आठ पिस्तौल बरामद

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार और आठ पिस्तौल बरामद

11 October 2025 - 8:38 PM
Back to top button