लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा पंजाब सरकार तेजी से पूरा कर रही सरकारी भवन प्रोजेक्ट जनता को जल्द मिलेगी सुविधाएं

Ajay Yadav12 October 2025 - 9:27 AM
लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा पंजाब सरकार तेजी से पूरा कर रही सरकारी भवन प्रोजेक्ट जनता को जल्द मिलेगी सुविधाएं

  • पंजाब में 211 सरकारी भवन निर्माणाधीन हैं
  • उच्च शिक्षा विभाग के 35 प्रोजेक्ट जारी हैं
  • स्वास्थ्य के 39 और राजस्व के 32 भवन बन रहे हैं
  • सभी भवनों की योजना आर्किटेक्ट विभाग बना रहा है
  • सरकार चाहती है सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों

Punjab News : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बेहतर जनसेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जनसुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उच्च गुणवत्ता तथा पारदर्शिता के साथ निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रही है, उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी कार्यशील प्रोजेक्टों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना है, ताकि जनता को जल्द से जल्द इन सुविधाओं का लाभ मिल सके.

PWD परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

लोक निर्माण मंत्री ने आज राज्यभर में विभिन्न सरकारी विभागों के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा संचालित व्यापक भवन निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, उन्होंने बताया कि इस समय लगभग 2097.03 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 915.55 करोड़ रुपये की राशि पहले ही कार्यकारी एजेंसियों को जारी की जा चुकी है.

सरकारी भवन निर्माण परियोजनाएँ

अधिक जानकारी देते हुए हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की देखरेख में कुल 211 सरकारी इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है. इनमें उच्च शिक्षा विभाग के 35 प्रोजेक्ट (कुल लागत 477.13 करोड़ रुपये) के साथ सबसे आगे है, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के 39 भवन (कुल लागत 565.87 करोड़ रुपये) और राजस्व विभाग के 32 प्रोजेक्ट (कुल लागत 237.76 करोड़ रुपये) हैं. मंत्री को यह भी बताया गया कि इन भवनों की योजना और डिजाइन आर्किटेक्चरल विभाग द्वारा तैयार की जा रही है.

विभागों के निर्माणाधीन स्कूल और इमारतें

उन्होंने बताया कि विभाग की देखरेख में 13 स्कूल शिक्षा प्रोजेक्ट (119.37 करोड़ रुपये) और तकनीकी शिक्षा विभाग की 11 इमारतें (52.33 करोड़ रुपये) निर्माणाधीन हैं, उन्होंने बताया कि पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के 84.13 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट और खेल विभाग की 16 इमारतें (110.66 करोड़ रुपये) भी तेजी से बन रही हैं. इस से बेहतर जनसेवाएं प्रदान करने के लिए गृह मामलों के प्रशासनिक विभाग के 83.92 करोड़ रुपये के दो प्रोजेक्ट भी प्रगति पर हैं, अन्य परियोजनाओं की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि इंदर कुमार गुजराल पी.टी.यू. के 56.82 करोड़ रुपये लागत वाले पांच प्रोजेक्ट, एस.आई.पी.डी.ए. के 33.43 करोड़ रुपये के 12 प्रोजेक्ट, और विभिन्न विभागों की 45 इमारतों पर 275.61 करोड़ रुपये की लागत से कार्य चल रहा है.

लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने और सभी प्रोजेक्टों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्य पंजाब को बेहतर बुनियादी ढांचे, पारदर्शी प्रशासन और नागरिक सुविधा के नए युग की ओर ले जा रहे हैं.

