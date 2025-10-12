फटाफट पढ़ें

पंजाब में 211 सरकारी भवन निर्माणाधीन हैं

उच्च शिक्षा विभाग के 35 प्रोजेक्ट जारी हैं

स्वास्थ्य के 39 और राजस्व के 32 भवन बन रहे हैं

सभी भवनों की योजना आर्किटेक्ट विभाग बना रहा है

सरकार चाहती है सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों

Punjab News : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बेहतर जनसेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जनसुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उच्च गुणवत्ता तथा पारदर्शिता के साथ निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रही है, उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी कार्यशील प्रोजेक्टों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना है, ताकि जनता को जल्द से जल्द इन सुविधाओं का लाभ मिल सके.

PWD परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

लोक निर्माण मंत्री ने आज राज्यभर में विभिन्न सरकारी विभागों के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा संचालित व्यापक भवन निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, उन्होंने बताया कि इस समय लगभग 2097.03 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 915.55 करोड़ रुपये की राशि पहले ही कार्यकारी एजेंसियों को जारी की जा चुकी है.

सरकारी भवन निर्माण परियोजनाएँ

अधिक जानकारी देते हुए हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की देखरेख में कुल 211 सरकारी इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है. इनमें उच्च शिक्षा विभाग के 35 प्रोजेक्ट (कुल लागत 477.13 करोड़ रुपये) के साथ सबसे आगे है, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के 39 भवन (कुल लागत 565.87 करोड़ रुपये) और राजस्व विभाग के 32 प्रोजेक्ट (कुल लागत 237.76 करोड़ रुपये) हैं. मंत्री को यह भी बताया गया कि इन भवनों की योजना और डिजाइन आर्किटेक्चरल विभाग द्वारा तैयार की जा रही है.

विभागों के निर्माणाधीन स्कूल और इमारतें

उन्होंने बताया कि विभाग की देखरेख में 13 स्कूल शिक्षा प्रोजेक्ट (119.37 करोड़ रुपये) और तकनीकी शिक्षा विभाग की 11 इमारतें (52.33 करोड़ रुपये) निर्माणाधीन हैं, उन्होंने बताया कि पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के 84.13 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट और खेल विभाग की 16 इमारतें (110.66 करोड़ रुपये) भी तेजी से बन रही हैं. इस से बेहतर जनसेवाएं प्रदान करने के लिए गृह मामलों के प्रशासनिक विभाग के 83.92 करोड़ रुपये के दो प्रोजेक्ट भी प्रगति पर हैं, अन्य परियोजनाओं की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि इंदर कुमार गुजराल पी.टी.यू. के 56.82 करोड़ रुपये लागत वाले पांच प्रोजेक्ट, एस.आई.पी.डी.ए. के 33.43 करोड़ रुपये के 12 प्रोजेक्ट, और विभिन्न विभागों की 45 इमारतों पर 275.61 करोड़ रुपये की लागत से कार्य चल रहा है.

लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने और सभी प्रोजेक्टों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्य पंजाब को बेहतर बुनियादी ढांचे, पारदर्शी प्रशासन और नागरिक सुविधा के नए युग की ओर ले जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप