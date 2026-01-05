Punjabराज्य

पंजाब में नशा मुक्ति अभियान: 467.49 लाख रुपये से नशे के खिलाफ जागरूकता और सामाजिक समर्थन बढ़ाने की पहल

Shanti Kumari5 January 2026 - 12:26 PM
2 minutes read
Punjab News

Punjab News : पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ निरंतर कार्य कर रही है, उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए ठोस और प्रभावी कदमों के परिणाम आज ज़मीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं. नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा कुल 467.49 लाख रुपये खर्च किए गए हैं.

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में नशों के विरुद्ध जन-जागरूकता पैदा करने, लोगों को संवेदनशील बनाने और सामाजिक सहभागिता को मजबूत करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपसी समन्वय से व्यापक योजना के तहत कई प्रभावशाली कार्यक्रम लागू किए गए हैं. विशेष रूप से बच्चों, युवाओं और अध्यापकों को नशा मुक्ति अभियान से जोडऩे के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम तैयार कर लागू किए गए हैं, जिनके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं.

नशा मुक्ति अभियान पर 107.22 लाख रुपये खर्च

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत 107.22 लाख रुपये, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियों हेतु 202.99 लाख रुपये, जबकि सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में जागरूकता शिविरों की श्रृंखला आयोजित करने के लिए 109.12 लाख रुपये खर्च किए गए हैं.

माता-पिता और परिवारों की आशाएं प्रभावित

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि नशों की सबसे बड़ी मार राज्य के युवाओं और उनके परिवारों पर पड़ती है. कई माताएं अपने बेटों के भविष्य के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करती हैं, कई बच्चे अपने पिता की आंखों में से आशा को समाप्त होते हुए देखते हैं और कई घरों की खुशियां नशों की भेंट चढ़ चुकी हैं, उन्होंने कहा कि मान सरकार इस पीड़ा को गहराई से समझती है और नशा मुक्त पंजाब की लड़ाई को केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि मानवीय, संवेदनशील और सामाजिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रही है.

परिवारों में खुशहाली लौटाने की कोशिश

कैबिनेट मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नशों को जड़ से समाप्त करना ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक युवा को पुन: सपने देखने का साहस देना, प्रत्येक मां के आंसू पोंछना और हर परिवार में खुशहाली वापस लाना है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का दृढ़ संकल्प है कि पंजाब का प्रत्येक युवा नशों से दूर रहकर प्रगति, आत्मगौरव और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़े.

विभागीय अधिकारियों की विशेष भागीदारी

इस अवसर पर बैठक में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल; सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव केशव हिंगोनिया; निदेशक डॉ. शेना अग्रवाल; संयुक्त सचिव आनंद सागर शर्मा सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें – गुम हुए 328 पावन स्वरूपों का मामला : विशेष जांच टीम छापेमारी कर 2 व्यक्ति को दबोचा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari5 January 2026 - 12:26 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गुम हुए 328 पावन स्वरूपों का मामला : विशेष जांच टीम छापेमारी कर 2 व्यक्ति को दबोचा

गुम हुए 328 पावन स्वरूपों का मामला : विशेष जांच टीम छापेमारी कर 2 व्यक्ति को दबोचा

5 January 2026 - 11:54 AM
Photo of हाथ में पत्थर लेकर ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक, यात्रियों ने जमकर पीटा

हाथ में पत्थर लेकर ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक, यात्रियों ने जमकर पीटा

5 January 2026 - 10:13 AM
Photo of माताओं के लिए आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से प्रोटोकॉल-संचालित राज्यव्यापी गर्भावस्था देखभाल शुरू

माताओं के लिए आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से प्रोटोकॉल-संचालित राज्यव्यापी गर्भावस्था देखभाल शुरू

5 January 2026 - 9:27 AM
Photo of ‘युद्ध नशा विरुद्ध’: 309वें दिन पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्करों को 593 ग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशा विरुद्ध’: 309वें दिन पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्करों को 593 ग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

5 January 2026 - 8:50 AM
Photo of सुबह-सुबह हिल गया पूर्वोत्तर भारत, असम में 5.1 और त्रिपुरा में 3.9 तीव्रता का भूकंप

सुबह-सुबह हिल गया पूर्वोत्तर भारत, असम में 5.1 और त्रिपुरा में 3.9 तीव्रता का भूकंप

5 January 2026 - 8:17 AM
Photo of Punjab News : नशा मुक्त पंजाब के लिए मान सरकार का बड़ा कदम, 467 लाख रुपए का निवेश

Punjab News : नशा मुक्त पंजाब के लिए मान सरकार का बड़ा कदम, 467 लाख रुपए का निवेश

4 January 2026 - 7:52 PM
Photo of पंजाब में मातृ स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति: AAM ADMI CLINICS से हर महीने 20,000 गर्भवती महिलाओं को सेवाएं

पंजाब में मातृ स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति: AAM ADMI CLINICS से हर महीने 20,000 गर्भवती महिलाओं को सेवाएं

4 January 2026 - 7:37 PM
Photo of दिल्ली के इन इलाकों में 5-6 जनवरी को नहीं आएगा पानी, आपातकाल के लिए जल टैंकर व हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध

दिल्ली के इन इलाकों में 5-6 जनवरी को नहीं आएगा पानी, आपातकाल के लिए जल टैंकर व हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध

4 January 2026 - 6:29 PM
Photo of त्रिशूर रेलवे स्टेशन के पास लगी भयानक आग, 200 से ज्यादा वाहन आग की चपेट में

त्रिशूर रेलवे स्टेशन के पास लगी भयानक आग, 200 से ज्यादा वाहन आग की चपेट में

4 January 2026 - 5:52 PM
Photo of इंदौर के कई इलाके दूषित पानी की चपेट में, विशेषज्ञ ने लाइव टेस्टिंग कर चेताया

इंदौर के कई इलाके दूषित पानी की चपेट में, विशेषज्ञ ने लाइव टेस्टिंग कर चेताया

4 January 2026 - 3:47 PM
Back to top button