Punjab Bomb Threat : पंजाब के मोहाली के फोर्टिस अस्पताल और कई प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ‘खालिस्तान नेशनल आर्मी’ की ओर से ईमेल किया गया है, जिसमें दोपहर 1:11 बजे धमाके होने की बात कही गई है। वहीं, फोर्टिस अस्पताल में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उपचाराधीन हैं, और ईमेल में उनकी उपस्थिति का भी उल्लेख करते हुए धमकी दी गई है। जिसके बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है।

दरअसल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फोर्टिस अस्पताल में स्वास्थ्य कारणों से भर्ती हैं। खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से भेजे गए धमकी भरे ईमेल में explicitly उनकी उपस्थिति का जिक्र किया गया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। पुलिस ने आसपास के सभी स्कूलों को खाली कराया और और फोर्टिस अस्पताल के आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया। बम निरोधक दस्ते ने अस्पताल और स्कूलों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया।

मुख्यमंत्री की हालिया गतिविधियां

बता दें कि रविवार को अस्पताल में भर्ती होने के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। सोमवार को उन्हें मोगा में ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ रैली में शामिल होना पड़ा, जिसके बाद थकावट के चलते वे फिर से अस्पताल में भर्ती हुए।

प्रशासन की सतर्कता

पुलिस और सुरक्षा बल संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं। बम निरोधक दस्ते संदिग्ध वस्तुओं की गहनता से जांच कर रहे हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सभी स्थानों को निर्धारित समय से पहले सुरक्षित करना है और किसी भी प्रकार की चूक को रोकना है।

जांच और निगरानी जारी

स्रोत का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। फोर्टिस अस्पताल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की घटना से निपटा जा सके।

