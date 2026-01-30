Punjab

पंजाब सरकार की पहल, जालंधर में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र- हरपाल सिंह चीमा

Karan Panchal30 January 2026 - 11:51 AM
2 minutes read
Guru Ravidas Jayanti
पंजाब सरकार की पहल, जालंधर में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र- हरपाल सिंह चीमा

Guru Ravidas Jayanti : छह सदियों पहले श्री गुरु रविदास जी द्वारा दिए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के संदेश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने तथा उनकी शिक्षाओं के प्रसार के लिए पंजाब सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके तहत जालंधर ज़िले में डेरा बल्लां के निकट श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी।

9 करोड़ रुपये की लागत से भूमि

जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह अध्ययन केंद्र देश भर में अपने आप में एक अनूठी पहल होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 9 करोड़ रुपये की लागत से कुल 9 एकड़ से अधिक भूमि इस अध्ययन केंद्र के नाम दर्ज की है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और विचारधारा को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर देते हुए चीमा ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए आज कुल तीन रजिस्ट्रियां क्रमशः गांव नौगजा (64 कनाल 5 मरले- लागत 5,40,98,500 रुपए), गांव फरीदपुर की पहली रजिस्ट्री (2 कनाल- लागत 16,74,000 रुपए) तथा गांव फरीदपुर में दूसरी रजिस्ट्री (10 कनाल 14 मरले—लागत 1,44,62,150 रुपए) की गई हैं। उन्होंने बताया कि कुल तीनों रजिस्ट्रियों का क्षेत्रफल 76 कनाल 19 मरले है और कुल लागत 7,02,54,659 रुपए है।

सामाजिक न्याय के सार्वभौमिक संदेश

चीमा ने कहा, “हमें इस नेक कार्य में योगदान देने पर गर्व है। हमारी सरकार श्री गुरु रविदास जी द्वारा प्रचारित समानता, करुणा और सामाजिक न्याय के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के लिए समर्पित है। उन्होंने आगे कहा, “यह अध्ययन केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी ज्ञान का प्रकाश स्तंभ सिद्ध होगा। इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराना और सामाजिक-आर्थिक अंतर को समाप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का उद्देश्य सेमिनारों, प्रकाशनों और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का शोध, संरक्षण और प्रचार करना है।

ये भी पढ़ें- गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर बनारस के लिए रवाना हुई श्रद्धालुओं की ट्रेन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 January 2026 - 11:51 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 333वें दिन पंजाब पुलिस ने 1.1 किलो हेरोइन सहित 73 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 333वें दिन पंजाब पुलिस ने 1.1 किलो हेरोइन सहित 73 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

30 January 2026 - 11:38 AM
Photo of कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीर, शिक्षा विभाग के संगठनों के साथ मंत्री रवजोत सिंह ने की बैठक

कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीर, शिक्षा विभाग के संगठनों के साथ मंत्री रवजोत सिंह ने की बैठक

30 January 2026 - 11:27 AM
Photo of परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर सरकार गंभीर, 3 फरवरी को होगी यूनियन के साथ बैठक

परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर सरकार गंभीर, 3 फरवरी को होगी यूनियन के साथ बैठक

30 January 2026 - 11:11 AM
Photo of गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर बनारस के लिए रवाना हुई श्रद्धालुओं की ट्रेन, मंत्रियों और MPs ने किया उद्घाटन

गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर बनारस के लिए रवाना हुई श्रद्धालुओं की ट्रेन, मंत्रियों और MPs ने किया उद्घाटन

30 January 2026 - 11:04 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों पर वार’ का 10वां दिन, पंजाब पुलिस ने 765 स्थानों पर की छापेमारी, 3 हथियारों सहित 157 काबू

‘गैंगस्टरों पर वार’ का 10वां दिन, पंजाब पुलिस ने 765 स्थानों पर की छापेमारी, 3 हथियारों सहित 157 काबू

30 January 2026 - 10:40 AM
Photo of पंजाब सरकार की नई पहल : श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र स्थापित, शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का लक्ष्य

पंजाब सरकार की नई पहल : श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र स्थापित, शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का लक्ष्य

30 January 2026 - 8:21 AM
Photo of पंजाब के 15 सरकारी स्कूलों के नाम बदले, अब होंगे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर

पंजाब के 15 सरकारी स्कूलों के नाम बदले, अब होंगे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर

29 January 2026 - 7:46 PM
Photo of पंजाब स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अमित शाह को लिखा अर्ध-सरकारी पत्र, जानें पूरा मामला

पंजाब स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अमित शाह को लिखा अर्ध-सरकारी पत्र, जानें पूरा मामला

29 January 2026 - 7:30 PM
Photo of Punjab Tax Evasion : पंजाब में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 141 वाहन जब्त किए गए

Punjab Tax Evasion : पंजाब में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 141 वाहन जब्त किए गए

29 January 2026 - 7:28 PM
Photo of नालागढ़ थाना ब्लास्ट केस में BKI से जुड़े दो आरोपी नवांशहर से गिरफ्तार, IED बरामद

नालागढ़ थाना ब्लास्ट केस में BKI से जुड़े दो आरोपी नवांशहर से गिरफ्तार, IED बरामद

29 January 2026 - 7:09 PM
Back to top button