पंजाब सरकार की बाढ़ राहत कार्रवाई तेज, मदद से लेकर सफाई और पुनर्वास तक सभी कार्य जारी

Ajay Yadav14 September 2025 - 3:41 PM
पंजाब सरकार की बाढ़ राहत कार्रवाई तेज, मदद से लेकर सफाई और पुनर्वास तक सभी कार्य जारी

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई में पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए दिन-रात कार्य कर रही है. बाढ़ प्रभावित लोगों को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका जो भी नुकसान हुआ है, उसकी पूरी भरपाई पंजाब सरकार द्वारा की जाएगी. सभी कैबिनेट मंत्री और पूरा प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जुटा हुआ है और स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक बाढ़ प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी.

आवागमन सुविधाएं जल्द बहाल होंगी

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने फाजिल्का जिले के गांव राम सिंह भैणी समेत लगभग 20 गांवों के बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनीं, उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उस जमीन का भी मुआवजा दिया जाएगा जहाँ कोई फसल की बुवाई नहीं की गई थी, उन्होंने बताया कि ‘गिरदावरी’ का कार्य प्रगति अधीन है, उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 लाख रुपये का योगदान भी दिया, उन्होंने बताया कि सड़कें मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है और आवागमन सुविधाएं जल्द ही बहाल कर दी जाएंगी.

गुरुद्वारा की मरम्मत और पार्किंग कार्य शुरू

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि बाबा गुरदिता जी गुरुद्वारा की इमारत भी भारी बारिश के कारण ढह गई है और अरदास उपरांत गुरुद्वारा बाबा गुरदिता जी की इमारत के आसपास कंक्रीट के ठाम लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. उन्होंने आगे बताया कि इसके आसपास के क्षेत्र को चौड़ा किया जाएगा और वहाँ बड़ी पार्किंग सुविधा प्रदान की जाएगी. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और हरजोत सिंह बैंस ने नंगल क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का भी दौरा किया. कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज संगरूर के लहिरागागा में घग्गर नदी का दौरा भी किया.

लाल चंद कटारूचक्क के नेतृत्व में सफाई अभियान

इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क की अगुवाई में जिला पठानकोट के 25 बाढ़ प्रभावित गांवों में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया. इन गांवों में तास, मखनपुर, बरमल जट्टां, अखवाना, मंजीरी जट्टां, माजरी अराईयां, सेखूपुर मंजीरी, मंजीरी राजपूत, पहाड़ीपुर, फरवाल, बमियाल, भागवाल, दतियाल, जैनपुर, झरक, पम्मण, कोहलियां, अनियाल, किलपुर, गाज़ीबरवन, चारोली, बसाऊ बरवन, आदम बरवन, कांसी बरवन और खुदाईपुर शामिल हैं. इस सफाई अभियान के दौरान गली-नालियों की सफाई, गंदे पानी पर छिड़काव और फॉगिंग भी की गई. साथ ही लोगों को सफाई अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित भी किया गया.

