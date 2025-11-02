Punjab

Punjab
Punjab : आम जनता, प्रमोटरों और डेवलपरों आदि के लंबित मामलों के निपटारे के लिए गमाडा द्वारा पुड्डा भवन, एसएएस नगर में लगाए जा रहे दो दिवसीय कैंप के पहले दिन कुल 864 मामलों का निपटारा किया गया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हर वर्ग और क्षेत्र के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में कार्य करते हुए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आम जनता, डेवलपरों, प्रमोटरों आदि के लंबित मामलों के निपटारे हेतु यह दो दिवसीय कैंप आयोजित किया गया है।

हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि कैंप के दौरान निपटाए गए कुल 864 मामलों में सिटिजन सर्विसेज के 618 केस, लेटर ऑफ इंटेंट के 4, प्रमोटर लाइसेंस नवीनीकरण के 2, जोनिंग प्लान के 2, प्रोजेक्ट लाइसेंस/लेआउट प्लॉट के 3, आर्किटेक्चरल कंट्रोल के 2, एस्टेट एजेंट सर्टिफिकेट के 8, प्रमोटर लाइसेंस के 7, बिल्डिंग प्लान के 92, डिमार्केशन सर्टिफिकेट के 11, डीपीसी के 30, कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के 84 और कनवेंस डीड का 1 केस शामिल है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आवास निर्माण विभाग द्वारा आम जनता, कॉलोनाइजरों, प्रमोटरों और डेवलपरों को दी जाने वाली सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे सेवाओं की डिलीवरी में तेज़ी आई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यों का समयबद्ध और भ्रष्टाचार-मुक्त निपटारा करना पंजाब सरकार का उद्देश्य है और सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

आज कैंप की कार्यवाही के दौरान विकास गर्ग, प्रमुख सचिव, आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों को बिल्डिंग प्लान, लेआउट प्लान, एल.ओ.आई., एस्टेट एजेंट और प्रमोटर रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र सौंपे। वहीं मैडम शाक्षी साहनी, मुख्य प्रशासक, गमाडा ने कैंप में आई जनता की विभिन्न शाखाओं से जुड़ी लंबित अर्जियों के निपटारे के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते हुए मामलों का तत्काल समाधान करवाया।

अमरिंदर सिंह मल्ली, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, हरदीप सिंह, एस्टेट ऑफिसर (हाउसिंग)-कम-भूमि प्राप्ति कलेक्टर, रविंदर सिंह, एस्टेट ऑफिसर (प्लॉट) तथा अन्य अधिकारी भी कैंप के दौरान उपस्थित रहे।

