Punjab Floods : प्रदेश में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आते हुए, पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन (पीपीएचसी) के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी एक दिन की तनख्वाह का योगदान दिया है. इस तरह पीपीएचसी के सभी अधिकारियों ने 2.27 लाख रूपए का सहयोग देकर बाढ़ से जूझ रहे पंजाब को बड़ी राहत दी है.

146 सदस्यों ने दिया योगदान

इंजीनियरिंग और क्लेरिकल स्टाफ (चौथे दर्जे के कर्मचारियों को छोड़कर) सहित कॉरपोरेशन के कुल 146 सदस्यों ने अपनी एक दिन की तनख्वाह का योगदान दिया है. हाल ही में मानसून के दौरान हुई भारी बारिश और बाढ़ ने पूरे प्रदेश में मुश्किलें खड़ी कर दीं, जिसके कारण राज्य को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. कॉरपोरेशन के अनुसार यह योगदान राज्य में हुए नुकसान की तुलना में बहुत कम है, लेकिन यह योगदान ईमानदारी और मुसीबत में फंसे नागरिकों के साथ सहयोग की भावना से दिया गया है.

कॉरपोरेशन का मानना है कि यह योगदान सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि पंजाब के लोगों के साथ एकजुटता का प्रतीक है और मुसीबत के समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना सबसे बड़ी ताकत है.

