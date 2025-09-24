फटाफट पढ़ें

पंजाब में बाढ़ की स्थिति अब पूरी तरह स्थिर है

सभी राहत शिविर बंद और लोग घर लौट गए हैं

लगभग 23,340 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

22 जिले और 2,555 गांव प्रभावित हुए हैं

बाढ़ में 57 लोग मरे और 4 लापता हैं

Punjab News : पंजाब राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि राज्य में बाढ़ की स्थिति स्थिर हो गई है क्योंकि सभी राहत शिविर अब बंद कर दिए गए हैं और शेष सभी लोग अपने घर लौट गए हैं.

राजस्व मंत्री ने बताया कि पूरे पंजाब में बाढ़ के सबसे गंभीर समय के दौरान कुल 219 राहत शिविर खोले गए थे, जिनमें समय-समय पर लगभग 8,270 लोग आश्रयित थे. जैसे-जैसे हालात सुधरे, इन शिवरों में रह रहे लोगों की सख्या धीरे-धीरे कम होती गई और आज एक भी रहात शिविर सक्रिय नहीं है, जो यह दर्शाता है कि सभी विस्थापित परिवार अपने गांवों और घरों में पूरी तरह से लौट चुके हैं.

चिकित्सा एवं सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान

कार्रवाइयों की व्यापकता को दर्शाते हुए हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि 1 अगस्त से अब तक 23,340 लोगों को संवेदनशील और फंसे हुए क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से निकाला गया है, उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन ने शिविरों में अस्थायी आवास, भोजन, दवाएं और आवश्यक सेवाएं प्रदान कीं, साथ ही सफाई के उपाय जैसे मलबा हटाना, मृत पशुओं का निपटान, नालियों की सफाई और सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत सुनिश्चित की गई.

फसलों को भारी नुकसान

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बाढ़ से कुल 22 जिले और 2,555 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनकी जनसंख्या 3,89,445 है. दुर्भाग्यवश, इस आपदा में 57 लोगों की जान चली गई है और 4 लोग अभी भी लापता हैं. फसलों को हुए नुकसान का आकलन 1,99,926.2 हेक्टेयर बताया गया है, जबकि बुनियादी ढांचा और पशुधन क्षतियां अभी संकलित की जा रही हैं.

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आगे बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, नौसेना और बीएसएफ की टीमें नावों और कर्मियों के साथ बचाव एंव राहत कार्यों में लगाई गईं. जिला प्रशासन ने निरंतर पेयजल, भोजन पैकेट और चिकित्सकीय सहायता की आपूर्ति सुनिश्चित की, वहीं पशु चिकित्सा दलों को पशुधन की देखभाल के लिए तैनात किया गया.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप