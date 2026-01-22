Punjabराष्ट्रीय

पंजाब बना देश का पहला राज्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा

Karan Panchal22 January 2026 - 7:09 PM
11 minutes read
Punjab News
पंजाब बना देश का पहला राज्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा

Punjab News : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से पंजाब को मुफ्त इलाज की दी गई गारंटी भी पूरी हो गई। अब पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। मोहाली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने “मुख्यमंत्री सेहत योजना” का शुभारंभ कर दिया।

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जिन शानदार व महंगे अस्पतालों में अमीर इलाज कराते हैं, अब वहां गरीब भी इलाज करा सकेगा। आज पंजाब मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य है। देश के इतिहास में यह पहली ऐसी योजना है जो सच में सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है।

लूटने के लिए सिर्फ सत्ता चाहिए

अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ स्विट्ज़रलैंड घूमने में व्यस्त हैं। एक तरफ़ ये लोग छुट्टियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ़ “आप” के मुख्यमंत्री जनता के लिए हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। इनकी सैर-सपाटे की राजनीति और हमारी जनता की सेवा की राजनीति में यही फर्क है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सीएम बनने के लिए सभी आपस में लड़ रहे हैं। इन पार्टियों को लूटने के लिए सिर्फ सत्ता चाहिए। सिर्फ आम आदमी पार्टी पंजाब को सुरक्षित भविष्य दे सकती है।

लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी

मोहाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज का दिन केवल पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक अवसर है। जो कार्य आज पंजाब में होने जा रहा है, वह शायद 1950 में ही हो जाना चाहिए था। जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया था कि एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे और हमारी सरकारें बन जाएंगी, लेकिन वे सरकारें जनता के लिए कुछ काम ही नहीं करेंगी।

जब पंजाब में नशा ही नशा था

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी लोगों का ख्याल नहीं रखा। बड़ी-बड़ी बातें जरूर की गईं, लेकिन जनता की सुध नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि एक दौर था, जब पंजाब में जबरदस्त आतंकवाद था और उसके बाद एक दौर आया जब पंजाब में नशा ही नशा था। लेकिन हर चीज का एक समय आता है। अब पिछले चार साल से पंजाब में जो दौर चल रहा है, यह दौर पंजाब और देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।

आप पार्टी ने सारी गारंटी पूरी कर दिखाई

चुनाव में किए गए वादों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, तो हम गारंटी देते थे। उस समय हम ‘केजरीवाल की गारंटी’ की बात करते थे, जिसमें एक गारंटी सेहत की होती थी कि पंजाब के हर व्यक्ति और हर नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छी सेहत का इंतजाम करेंगे। तब लोगों को यकीन नहीं होता था। उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और फिर चरणजीत सिंह चन्नी। वे कहते थे कि खजाना खाली है, सरकार घाटे में चल रही है और सरकार के पास पैसा नहीं है। वे कहते थे कि केजरीवाल घूम-घूम कर झूठी बातें कर रहा है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त सेहत और मुफ्त शिक्षा देगा, जो संभव ही नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारी गारंटी पूरी करके दिखा दिया।

सरकार ने 4 साल में कर दिखाया

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बिजली मुफ्त दी जा रही है और अच्छे स्कूल बन रहे हैं। मुफ्त सेहत का इंतजाम तो शुरू से ही कर दिया गया था, लेकिन आज का कदम बहुत बड़ा है। पिछले 4 साल के अंदर सरकार ने लगभग 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनाए हैं, जो गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में स्थित हैं। ये कोई साधारण मोहल्ला क्लीनिक नहीं हैं। पिछले 75 साल में अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस तीनों की सरकारों ने मिलकर कुल 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले थे, जबकि मौजूदा सरकार ने 4 साल में 1000 मोहल्ला क्लीनिक बना दिए हैं और 500 अभी और बन रहे हैं। अगले चार-पांच महीनों के अंदर हर गांव में 2500 ‘पिंड क्लीनिक’ बनने वाले हैं। जो काम पिछली सरकारों ने 75 साल में किया, उससे शायद 10 गुना काम इस सरकार ने 4 साल में करके दिखा दिया है।

गांव-गांव में खुले मोहल्ला क्लीनिक

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उनमें ताला लगा हुआ था और वहां कुत्ते घूम रहे थे। ये उनके स्वास्थ्य केंद्र होते थे। लेकिन अब जो मोहल्ला क्लीनिक बनाए गए हैं, वे शानदार और एयर कंडीशंड हैं। जिन लोगों ने वहां इलाज कराया है, वे जानते हैं कि वे कितने शानदार हैं। वहां जाकर लगता ही नहीं कि यह सरकारी अस्पताल है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी प्राइवेट क्लीनिक में आ गए हैं। अब दूर-दूर तक गांव-गांव में मोहल्ला क्लीनिक खुल रहे हैं।

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पहले पंजाब सरकार के जितने भी अस्पताल थे, वहां डॉक्टरों की भारी कमी थी। पिछले 4 साल में 1100 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की गई है, जिससे अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं है। पहले मशीनें काम नहीं करती थीं, लेकिन अब सारी मशीनें लग गई हैं और एक-एक मशीन सुचारू रूप से काम कर रही है। पहले दवाइयां नहीं मिलती थीं, अब दवा वितरण की खिड़कियां खुलने लगी हैं और लोगों को मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं। सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दिया गया है।

मजदूर और रिक्शेवाला भी करा सकता है इलाज

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि आदमी को निजी अस्पताल में जाना पड़ जाता है। कई लोग अपनी इच्छा से निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। इसलिए आज एक ऐसी योजना लागू की जा रही है जिसके तहत पंजाब के सर्वश्रेष्ठ और सबसे शानदार निजी अस्पताल, जहां अमीर से अमीर लोग जाकर इलाज कराते हैं, वहां अब गरीब से गरीब किसान, मजदूर और रिक्शेवाला भी जाकर इलाज करा सकता है। उसे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

हम सबके लिए अनाज उगाता है किसान

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक किसान बहुत मेहनत करके तपती धूप में हम सबके लिए अनाज उगाता है, लेकिन अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ जाती है। उसे जमीन और गहने बेचने पड़ जाते हैं, उसका घर चला जाता है और यह भी पक्का नहीं होता कि मरीज बचेगा या नहीं। छोटी से छोटी बीमारी होने पर भी अगर कोई निजी अस्पताल में चला जाए, तो 2-3 लाख से कम का तो कोई पैकेज होता ही नहीं है और आदमी पूरी तरह लुट जाता है। लेकिन अब जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में घूमने गए

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 24 घंटे जनता के काम के लिए लगे रहते हैं। अन्य राज्यों के सारे मुख्यमंत्री इस समय स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में घूमने गए हुए हैं। वे अपने बीवी-बच्चों समेत वहां गए हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री तो अपने ही राज्य के एक पड़ोसी उद्योगपति के साथ उसके निजी विमान में बैठकर वहां गया है और वहां जाकर समझौते साइन करके वापस आ रहा है। वे वहां कोई काम करने नहीं, बल्कि घूमने-फिरने गए थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ वे मुख्यमंत्री हैं जो स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो यहां बैठकर जनता के लिए हेल्थ कार्ड बना रहे थे। वे भी जा सकते थे, उनका भी मन करता होगा। लेकिन वे नहीं गए।

सारी दवाइयां और मुफ्त होंगे टेस्ट

अरविंद केजरीवाल ने आगे बताया कि यह 10 लाख रुपये का बीमा है। लोग किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, चाहे सरकारी हो या निजी। वैसे सरकार ने सब कुछ ठीक करना शुरू कर दिया है और थोड़े दिनों में सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों से भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब मरीज कहीं भी जा सकता है। बड़ी से बड़ी बीमारी और छोटी से छोटी बीमारी के लिए 10 लाख रुपये तक की सारी दवाइयां और टेस्ट मुफ्त होंगे। जैसे ही मरीज अस्पताल में भर्ती होगा, सब कुछ मुफ्त होगा। उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल अपना हेल्थ कार्ड ले जाना होगा। पंजाब में करीब 65 लाख परिवार हैं और अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित सभी धर्मों और जातियों के लोग इसमें शामिल हैं। किसी को भी छोड़ा नहीं गया है।

सरकारें लगा देती तरह-तरह की शर्तें

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अक्सर सरकारें तरह-तरह की शर्तें लगा देती हैं, लेकिन हमने कोई शर्त नहीं लगाई। सब इंसान हैं, सब पंजाबी हैं और सब भारतवासी हैं, तो किसी को बाहर क्यों रखा जाए? यह कार्ड सबके लिए है और 65 लाख परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

फलां मंत्री बिकवाता है नशा

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले चार साल और उससे पहले के समय को याद करें जब कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा की सरकारें होती थीं। तब पंजाब में बहुत नशा था। इनके बड़े-बड़े मंत्री नशा बेचा करते थे और अपनी सरकारी गाड़ियों में नशा वितरित करवाते थे। मुझे याद है कि जब बड़े नशा तस्कर पकड़े जाते थे, तो वे इन्हीं मंत्रियों के नाम लेते थे कि फलां मंत्री नशा बिकवाता है।

मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने पुराने दागी मंत्रियों को पकड़कर जेल में डालने की हिम्मत दिखाई है। लेकिन मुझे बेहद दुख है कि जब उस मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, तो ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर गालियां देने लग गईं। वे आम आदमी पार्टी, भगवंत मान और केजरीवाल को गालियां दे रही हैं और कह रही हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जब पंजाब के बच्चे नशा करके मर रहे थे और उनका भविष्य खराब हो रहा था, तब क्या बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा था? आज अपराधियों पर कार्रवाई होने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है?

मानवाधिकारों का हो रहा है उल्लंघन

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों को किसी से प्यार नहीं है, यह सब इनका धंधा है। भगवंत मान ने इन सबका धंधा बंद कर दिया है। नशा बेचने वाले इन्हीं पार्टियों के लोग, चेले-चपाटे और चाचा-भतीजे हैं। अब जब नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं और गैंगस्टर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है, तो ये सारी पार्टियां गालियां दे रही हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इन लोगों को गैंगस्टर्स और फिरौती मांगने वालों की चिंता है, लेकिन पंजाबियों की चिंता नहीं है। जब आम लोगों के पास फिरौती के लिए फोन आते हैं और पैसे न देने पर बच्चों को मारने की धमकी दी जाती है, तब इन्हें मानवाधिकार याद नहीं आते। जनता को इन पार्टियों से बचकर रहना चाहिए और दोबारा इन्हें वोट नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर से वही काला दौर शुरू हो जाएगा।

दिल्ली के बाद पंजाब में भी सत्ता

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने एक आम आदमी पार्टी बनाई है। यह कुदरत का खेल है, क्योंकि न तो मेरे पास पैसा है, न भगवंत मान के पास, न मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास। हम छोटे लोग हैं, लेकिन कुदरत के करिश्मे से पार्टी बन गई और इतनी जल्दी दिल्ली के बाद पंजाब में भी सत्ता आ गई। यह सब ईश्वर और वाहेगुरु करवा रहे हैं।

परिवारों का भी होगा स्कीम में इलाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज जो यह 10 लाख रुपये की नई योजना शुरू की गई है, ये लोग इसका भी विरोध करेंगे। उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल वालों से कहा कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ कर दें। यह 10 लाख रुपये का इलाज सबको मिलेगा। उनका और उनके परिवारों का भी इलाज इस स्कीम में होगा। “आप” सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया और न ऐसी कोई शर्त ही रखी कि कांग्रेसियों या अकालियों का इलाज नहीं होगा। सबका इलाज होगा, भगवान सबको खुश रखे।

नेता एक-दूसरे को छुरा घोंपने में लगे

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग पंजाब और पंजाबियों से प्यार नहीं करते। उन्हें केवल सत्ता चाहिए ताकि वे पैसा कमा सकें। उनका चक्र है कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। आज इन पार्टियों का बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी फल-फूल रही है, जबकि कांग्रेस के नेता एक-दूसरे को छुरा घोंपने में लगे हैं और सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अकाली दल की हालत भी खराब है। केवल आम आदमी पार्टी ही पंजाब और लोगों के परिवारों का भविष्य संवार सकती है और उनका ख्याल रख सकती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, जनता ने जो सेवा का मौका दिया है, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार और आभारी हैं। जनता बस अपना प्यार और विश्वास इसी तरह बनाए रखे।

व्यापक स्वास्थ्य सुविधा योजना की शुरुआत

इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन पंजाब के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने राज्य के हर घर के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सुविधा योजना की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना में कोई भेदभाव नहीं होगा। इसमें न कोई हरा कार्ड, न नीला और न ही पीला कार्ड देखा जाएगा। यह योजना अमीर और गरीब समेत हर पंजाबी के लिए है।

बच्चों पर न पड़े कर्ज का बोझ

भगवंत मान ने आगे कहा कि मैंने अपने जीवन में कई ऐसे परिवार देखे हैं जहां बुजुर्ग सिर्फ इसलिए अपना इलाज करवाने से मना कर देते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कि महंगे इलाज के चक्कर में परिवार की जमीन-जायदाद या घर बिक जाएगा। वे बीमारी के साथ मौत का इंतजार करना बेहतर समझते थे ताकि उनके बच्चों पर कर्ज का बोझ न पड़े। भगवंत मान ने आश्वासन दिया कि अब वह दौर बीत चुका है। अब किसी को भी पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। मरीज को बस अस्पताल पहुंचना है, आगे की सारी जिम्मेदारी और खर्चा “आप” सरकार उठाएगी।

गंभीर और महंगी बीमारियों का इलाज

भगवंत मान ने बताया कि इस योजना के तहत किडनी (डायलिसिस और ट्रांसप्लांट), दिल की बीमारियां, कैंसर, घुटने बदलवाना और जच्चा-बच्चा देखभाल समेत सभी गंभीर और महंगी बीमारियों का इलाज शामिल है। उन्होंने कहा कि यह कोई चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उनका कवरेज आज से ही शुरू हो गया है। इसके लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।

600 यूनिट दी मुफ्त बिजली

भगवंत मान ने केंद्र सरकार की योजनाओं और पिछली राज्य सरकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं में इतनी शर्तें लगा दी जाती थीं कि आम आदमी लाभ से बाहर हो जाता था। उन्होंने “आप” सरकार की बिजली योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हमने बिना किसी शर्त के सभी को 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी, वैसे ही यह स्वास्थ्य योजना भी बिना किसी अपात्रता की शर्तों के लागू होगी। इसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी भी शामिल होंगे।

बिजनेस आइडिया पर कर रहे काम

भगवंत मान ने शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों की न फेल करने की नीति की आलोचना की, जिसने बच्चों की नींव कमजोर की। इसके विपरीत, “आप” सरकार के ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ और ‘बिजनेस ब्लास्टर’ योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चे अब करोड़ों के बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब की “आप” सरकार ने अब तक 63,000 सरकारी नौकरियां पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी हैं, जिसमें न कोई रिश्वत चली और न ही सिफारिश चली।

सेवा भाव से राजनीति में आए

भगवंत मान ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है, ताकि परिवार को आर्थिक तंगी न झेलनी पड़े। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे पार्टियां केवल कुर्सी और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रही हैं और नकारात्मकता फैला रही हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के नेता अपने जमे-जमाए करियर छोड़कर सेवा भाव से राजनीति में आए हैं।

शारीरिक और मानसिक रूप से रहे तंदुरुस्त

भगवंत मान ने आगे कहा कि यदि पंजाब में ही अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिलेगा, तो युवाओं को मजबूरी में विदेश नहीं जाना पड़ेगा। पंजाब की “आप” सरकार चाहती है कि पंजाबी शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहें और अपने परिवार के साथ यहीं खुशहाल जीवन बिताएं।

ये भी पढ़ें- UP News : तीन बच्चों की मां पर चढ़ा प्यार का जुनून, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal22 January 2026 - 7:09 PM
11 minutes read

Related Articles

Photo of जम्मू-कश्मीर में खाई में गिरा सेना का वाहन, 10 जवान बलिदान, 11 घायल

जम्मू-कश्मीर में खाई में गिरा सेना का वाहन, 10 जवान बलिदान, 11 घायल

22 January 2026 - 3:37 PM
Photo of अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच दिल्ली में गो रक्षा पर बड़ा आयोजन, 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चार शंकराचार्य

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच दिल्ली में गो रक्षा पर बड़ा आयोजन, 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चार शंकराचार्य

22 January 2026 - 3:09 PM
Photo of Republic Day 2026 : गणतंत्र दिवस से पहले CM मान को बम की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

Republic Day 2026 : गणतंत्र दिवस से पहले CM मान को बम की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

22 January 2026 - 3:06 PM
Photo of ‘गैंगस्टरों पर वार’ अभियान के दूसरे दिन भी बड़ी कामयाबी, विदेशी गैंगस्टरों के 1,100 से अधिक साथी गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों पर वार’ अभियान के दूसरे दिन भी बड़ी कामयाबी, विदेशी गैंगस्टरों के 1,100 से अधिक साथी गिरफ्तार

22 January 2026 - 2:40 PM
Photo of लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित, 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने लिया भाग

लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित, 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने लिया भाग

22 January 2026 - 1:59 PM
Photo of Chhattisgarh Blast : छत्तीसगढ़ के स्टील फैक्ट्री में भीषण धमाका, 6 मजदूरों की मौत, कई घायल

Chhattisgarh Blast : छत्तीसगढ़ के स्टील फैक्ट्री में भीषण धमाका, 6 मजदूरों की मौत, कई घायल

22 January 2026 - 1:56 PM
Photo of Weather Update : देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, चमोली में जमा झरना, कोल्डवेव के बनें हालात

Weather Update : देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, चमोली में जमा झरना, कोल्डवेव के बनें हालात

22 January 2026 - 1:19 PM
Photo of बच्चों के विकास के दिशा में नई पहल, पंजाब सरकार ने लॉन्च किया प्ले-वे स्कूलों के लिए अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल

बच्चों के विकास के दिशा में नई पहल, पंजाब सरकार ने लॉन्च किया प्ले-वे स्कूलों के लिए अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल

22 January 2026 - 1:01 PM
Photo of भारत निर्वाचन आयोग ने स्वागत समारोह में देश भर के प्रतिनिधियों का किया स्वागत

भारत निर्वाचन आयोग ने स्वागत समारोह में देश भर के प्रतिनिधियों का किया स्वागत

22 January 2026 - 12:59 PM
Photo of पंजाब में हाईवे सुरक्षा में क्रांति, Punjab Police और NHAI ने मिलाया हाथ

पंजाब में हाईवे सुरक्षा में क्रांति, Punjab Police और NHAI ने मिलाया हाथ

22 January 2026 - 12:09 PM
Back to top button