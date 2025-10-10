फटाफट पढ़ें

आनंदपुर साहिब की सभी सड़कें अपग्रेड

350वें शहीदी दिवस पर सुरक्षित यात्रा

लाइट, पानी और शौचालय की सुविधा

धार्मिक स्थलों पर एलईडी स्क्रीन

श्रद्धालुओं के लिए पूरी तैयारी

Punjab News : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज लोक निर्माण विभाग (पी. डब्ल्यू.डी .) और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री आनंदपुर साहिब जाने वाली सभी सड़कों को तुरंत अपग्रेड किया जाए और नवंबर के मध्य तक इन्हें पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए, ताकि नववें पातशाह श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस से संबंधित समारोहों में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुचारू और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके.

इन ऐतिहासिक समारोहों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने रूपड़ जिला अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ पंजाब सिविल सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के दौरान उन्होंने सड़क बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर देते हुए सभी बुनियादी सुविधाओं को समय पर सुनिश्चित करने संबंधी सख्त निर्देश दिए.

पवित्र शहर का निर्बाध संपर्क प्राथमिकता

शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि पवित्र शहर को निर्बाध संपर्क प्रदान करना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की प्राथमिकता है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री आनंदपुर साहिब जाने वाली सभी मुख्य सड़कों की स्थिति ऐसी हो कि भारत और विदेशों से आने वाली संगतों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित हो सके.

व्यापक प्रबंधों का विवरण देते हुए, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मजबूत सड़क बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सरकार मुख्य मार्गों और संगत के एकत्रित स्थलों पर स्ट्रीट लाइटें, पर्याप्त सफाई, पीने के पानी की सुविधा और आवश्यक संख्या में सार्वजनिक शौचालय सुनिश्चित कर रही है, उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उपयुक्त साइन बोर्ड, लाइटिंग और पहुंच योग्य चिकित्सीय सुविधाओं वाले निर्धारित पार्किंग क्षेत्र स्थापित करने पर भी जोर दिया.

धार्मिक स्थलों पर अनुभव बेहतर बनाएंगे

संगतों के आध्यात्मिक अनुभव को और बेहतर एवं रमणीय बनाने के लिए मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने श्री गुरु तेग बहादर जी के जीवन और क्षेत्र के पवित्र धार्मिक स्थलों के इतिहास एवं महत्व को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रमुख स्थलों पर एलईडी स्क्रीन लगाने के निर्देश भी दिए.

पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, स्थानीय सरकारों, पर्यटन, पुलिस, स्वास्थ्य और बिजली समेत सभी विभागों को पूर्ण तालमेल के साथ काम करने और सभी प्रबंधों को पूर्व निर्धारित समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे समारोहों के दौरान सफाई, अनुशासन और श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार सुचारू प्रबंध सुनिश्चित करें.

350वें शहीदी समारोह में विभागों ने किया सहयोग

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी समारोह में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार, सुरक्षित और रमणीय-आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारियों में अतिरिक्त उपायुक्त, रोपड़ पूजा सियाल, एस.डी.एम. जसप्रीत सिंह, आर.टी.आई. गुरविंदर सिंह जौहल, बीबीएमबी के मुख्य इंजीनियर सी.पी. सिंह, एक्जीक्यूटिव हरजोत वालिया, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हरजीत सिंह, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एस.एस. भुल्लर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप