पंजाब CM मान ने लिखी गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने FCI (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के जनरल मैनेजर की नियुक्ति का मुद्दा रखा है। FCI पंजाब और चंडीगढ़ के जनरल मैनेजर को पंजाब के IAS अधिकारी से ही चुनना चाहिए।

अधिकारी पंजाब की स्थिति नहीं समझ पाते

मान ने कहा कि पंजाब कैडर के अधिकारियों को राज्य के खरीद, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सीधा अनुभव होता है, जिससे राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच अच्छा तालमेल बना रहता है। उन्होंने कहा कि, बाहरी अधिकारी पंजाब की स्थिति को सही से समझ नहीं पाते हैं।

पहला पैनल नहीं हुआ था मंजूर

पंजाब कैडर के IAS अधिकारियों का एक पैनल केंद्र सरकार को भेजा गया है। पहला पैनल मंजूर नहीं हुआ था, जिसके बाद इसे रिवाइज करके भेजा गया था, लेकिन यह पैनल भी मंजूर नहीं हुआ और इस अहम पद के लिए दूसरे कैडर के IAS अधिकारी का नाम मंजूर कर लिया गया है।

