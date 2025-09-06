Punjabराज्य

पंजाब के मंत्रियों ने संभाली कमान, सतलुज के बांधों को मजबूत करने के लिए युद्धस्तर पर मोर्चा संभाला

Punjab Floods
राहत कोर्यों में जुटे पंजाब के मंत्री

हाइलाइट्स :-

  • पंजाब में मंत्री खुद कर रहे हैं बांधों की निगरानी और बचाव कार्य.
  • सेना, NDRF और प्रशासन मिलकर कर रहे हैं राहत और सुरक्षा के प्रयास.
  • भाखड़ा डैम का जलस्तर घटा, राहत शिविर और 24×7 निगरानी जारी.

Punjab Floods : बाढ़ की मौजूदा स्थिति के प्रति निर्णायक और सक्रिय प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और हरजोत सिंह बैन्स अपने-अपने जिलों में धुस्सी बांधों को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं ताकि निवासियों को बाढ़ के खतरे से बचाया जा सके.

ससराली में नए बांध के निर्माण की निगरानी कर रहे मुंडियां

लुधियाना जिले में, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ससराली में एक महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिकता वाली परियोजना की सीधे निगरानी कर रहे हैं. वे नए अस्थायी रिंग बांध के निर्माण की युद्धस्तर पर निगरानी कर रहे हैं, जो मौजूदा धुस्सी बांध से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है. यह विशाल पहल जिला प्रशासन, भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा को मजबूत बनाना है.

मंत्री मुंडियां को उपायुक्त हिमांशु जैन और अधिकारियों की एक टीम सहायता कर रही है, जो पिछले दो दिनों से स्थल पर तैनात है. उपायुक्त ने पुष्टि की कि मौजूदा धुस्सी बांध सुरक्षित है और कोई टूटफूट दर्ज नहीं हुई है.

सतलुज में बाढ़ की स्थिती पर हरजोत सिंह बैन्स की नजर

इसी तरह, रोपड़ जिले के श्री आनंदपुर साहिब क्षेत्र में, कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैन्स सतलुज नदी की कमजोर हुई किनारों को मजबूत करने का व्यक्तिगत निरीक्षण कर रहे हैं. मंत्री बैन्स स्वयं स्थल पर हैं और टीमों का निर्देशन कर रहे हैं कि वे कमजोर हिस्सों को जंबो बैग्स से मजबूत करें और सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

मंत्री हरजोत बैन्स ने एक महत्वपूर्ण अपडेट देते हुए बताया कि भाखड़ा बांध का जलस्तर 1679.05 फीट से घटकर 1678.66 फीट हो गया है, जिससे काफी राहत मिली है. उन्होंने यह भी कहा कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश कम होने की संभावना है, जो परिस्थितियों को और स्थिर बनाएगी.

डेरा बाबा नानक में संजय सिंह ने अन्य मंत्रियों के साथ संभाला मोर्चा

गुरदासपुर में, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा तथा पीडब्ल्यूडी मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. के साथ डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और शाहपुर जाजन पत्ती रामपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरी ट्रॉलियों को रवाना किया. इसके बाद उन्होंने डेरा बाबा नानक क्षेत्र और श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया.

राशन का इंतजाम, चौबीसों घंटे हो रही पेट्रोलिंग

जन सेवा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए, कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने खन्ना से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए तीन ट्रक राशन और पशु चारा भेजा. “इस कठिन समय में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करना हमारा परम कर्तव्य है,” सोंड ने कहा.

इसी बीच, जल संसाधन मंत्री बरींदर कुमार गोयल ने लेहरा गागा विधानसभा क्षेत्र के मकरौर साहिब समेत विभिन्न गांवों का दौरा किया और घग्गर नदी के किनारे की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि नदी की निरंतर निगरानी के लिए चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग टीमों को तैनात किया गया है और घग्गर नदी के किनारे के निकटवर्ती शहरों व गांवों के लिए पांच राहत शिविर स्थापित किए गए हैं.

यह सभी प्रयास पूरी तरह से तैयार प्रशासनिक मशीनरी द्वारा समर्थित हैं. रूपनगर में उपायुक्त वर्जित वालिया और एसएसपी रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना के नेतृत्व में सक्रिय निरीक्षण जारी हैं.

यह भी पढ़ें : AAP नेताओं ने डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा: केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सरकार से राहत पैकेज जारी करने की अपील

