कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और तरुनप्रीत सौंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और तरुनप्रीत सौंद द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात

Punjab : नौवें पातशाह श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित समागमों में शामिल होने के लिए देशभर के नेताओं को आमंत्रित करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार की पहल के तहत, पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री तथा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नौवें पातशाह श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित आयोजनों में सम्मिलित होने के लिए औपचारिक निमंत्रण देना था।

बैठक के दौरान मंत्रियों ने दिल्ली में सभी भारतीयों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु शहीद हुए नौवें पातशाह की शहादत के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये समागम न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश और मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो बलिदान और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रतीक हैं।

अमन अरोड़ा ने कहा, “श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की शहादत भारत के बहुलवादी समाज के सिद्धांतों की नींव है। उस समय राजधानी में गुरु साहिब जी की शहादत ने उनकी विरासत को सदा के लिए भारत की आत्मा में समा दिया। इन समागमों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति राष्ट्रीय एकता का सशक्त प्रतीक होगी और गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी द्वारा अत्याचार के विरुद्ध डटकर संघर्ष करने और सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के सिद्धांत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।”

तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिवस पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने का जरिया बनेगा। पंजाब सरकार इस ऐतिहासिक अवसर पर, जो राज्य की समृद्ध विरासत और सब के भले संबंधित परंपराओं को उजागर करता है, विभिन्न दलों के नेताओं का पंजाब में स्वागत करने के लिए तैयार है।

इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ससम्मान निमंत्रण स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार की इस नेक पहल की सराहना की। उन्होंने श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की अतुलनीय एवं अद्वितीय विरासत को नमन किया।

