फटाफट पढ़ें

डेयरी विभाग में तीन नए क्लर्कों की नियुक्ति हुई

वर्ष 2022 से अब तक कुल 52 नई भर्तियाँ हुईं

मंत्री ने ईमानदारी से सेवा देने की अपील की

विभाग की कार्यकुशलता में सुधार दर्ज किया गया

पंजाब सरकार ने अब तक 55,000 नौकरियाँ दीं

Punjab News : पंजाब के पशु पालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज डेयरी विकास विभाग में भर्ती किए गए तीन नए क्लर्कों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इसके साथ ही वर्ष 2022 से अब तक इस विभाग में नई भर्तियों की कुल संख्या 52 हो गई है. इन नियुक्तियों में 34 इंस्पेक्टर ग्रेड-2 अधिकारी, 8 क्लर्क, 5 आई.टी. क्लर्क, 4 स्टेनोटाइपिस्ट और 1 ड्राइवर शामिल हैं, जिससे विभाग की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

नव-नियुक्तों को गुरमीत सिंह खुड्डियां की शुभकामनाएँ

नव-नियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए गुरमीत सिंह खुड्डियां ने उन्हें अपनी सेवाएँ लगन और निष्ठा से निभाने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं को ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, उन्होंने कहा कि डेयरी विकास विभाग की मजबूती हमारे किसानों की सहायता करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि मौजूदा राज्य सरकार ने युवाओं को 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ प्रदान कर एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है. ये सभी नौकरियाँ पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर दी गई हैं.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप