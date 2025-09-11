फटाफट पढ़ें

पंजाब सरकार राहत कार्य तेज़ी से कर रही है

सड़क, बिजली और पानी बहाल किया गया

टीमें दवा, टीके और चारा बाँट रही हैं

मंत्री राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं

गिरदावरी के बाद मुआवज़ा दिया जाएगा

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई में, पंजाब सरकार इस प्राकृतिक आपदा का दृढ़ता से सामना करते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के लिए दिन-रात अथक मेहनत कर रही है. बारिश घटने और पानी का स्तर गिरने के साथ, राज्य सरकार ने राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण उपायों को और तेज कर दिया है, जिससे बाढ़ पीड़ितों की ज़िंदगी पुनः पटरी पर आने लगी है.

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि हलका श्री आनंदपुर साहिब के बाढ़ प्रभावित गांवों में 100 प्रतिशत सड़क संपर्क, बिजली तथा पानी की सप्लाई पुनः बहाल कर दी गई है. सिंहपुर-पलासी के निवासी अब राहत कैंपों से घर लौटने लगे हैं. मंत्री ने कहा कि हरसा बेला, पत्ती दूलची और बेला शिव सिंह जैसे कटे गांवों का संपर्क पुनः जोड़ा जा रहा है तथा बेला ध्यानी का टूटा लकड़ी का पुल अब मजबूत मोटरयुक्त पुल में बदला जाएगा.

चारा वितरण और गिरदावरी के बाद मिलेगा मुआवजा

उन्होंने बताया कि फॉगिंग एवं दवा छिड़काव पूरा कर दिया गया है, डॉक्टरी टीमें एवं पशुपालन विभाग द्वारा विशेष टीकाकरण मुहिम चलायी जा रही है और 10 ट्रक चारा वितरित किया जा चुका है. रैवेन्यू अधिकारियों द्वारा विशेष गिरदावरी जारी है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा.

पिछले कई हफ्तों से कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस लगातार अपने हलके में मौजूद रहकर प्रशासन के साथ मिलकर हालात पर काम कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं वॉलंटियरों, पंच-सरपंचों और यूथ क्लबों के योगदान की भी प्रशंसा की, जिन्होंने इस संकट के समय उनके साथ मिलकर काम किया.

समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन

पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और लाल चंद कटारूचक द्वारा आज भोआ हलके के गांव बकनौर, पम्मा, अंबी खटकरां, कोलियां अड्डा, अनियाल में 12 परिवारों को 51,000-51,000 रुपये के चेक वितरित किए गए, उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए वहां के निवासियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनते हुए ठोस समाधान करने का वचन दोहराया.

कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कड़ैल, मूनक, फूलद सहित घग्गर नदी नजदीकी विभिन्न गांवों में घग्गर नदी की स्थिति का जायजा लेने मौके पर कहा कि लोगों को घग्गर नदी की मार से बचाने हेतु पंजाब सरकार द्वारा नदी के बांधों को मजबूत किया गया, जिनके कारण पिछले कई दिनों से पानी खतरे के निशान से ऊपर होने के बावजूद घग्गर नदी नजदीकी गांवों और शहरों के लोग इसकी मार से बचे हुए हैं.

पंजाब सरकार कर रही है पूरी निगरानी

बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि पंजाब सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा भी पूरी चौकसी बरती जा रही है, जहां कहीं भी बोरियां लगाने या अन्य किसी भी प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है, वह तुरंत किया जाता है. घग्गर नदी पर हर किलोमीटर पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल उसका समाधान किया जा सके.

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने जालंधर में रैवेन्यू अधिकारियों को आदेश दिए कि बारिश-बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की तुरंत पुष्टि की जाए, ताकि कोई भी परिवार मुआवजे से वंचित न रहे. जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पटवारियों को घर-घर पहुंचकर जांच करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ दृढ़ता से खड़ी है.

