Punjab

पंजाब में 4 सालों में 61,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, 606 नए शिक्षा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र

Karan Panchal3 January 2026 - 6:59 PM
5 minutes read
Punjab Mission Rojgar
पंजाब में 4 सालों में 61,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, 606 नए शिक्षा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र

Punjab Mission Rojgar : ‘मिशन रोज़गार’ के तहत आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से शिक्षा विभाग के 606 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने के साथ पंजाब में पहली बार चार सालों में युवाओं को 61,000 से अधिक सरकारी नौकरियां मिलने का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। नव-नियुक्त उम्मीदवारों में 385 स्पेशल एजूकेटर टीचर, 157 प्राइमरी टीचर, 8 प्रिंसिपल तथा तरस के आधार पर भर्ती हुए 56 कर्मचारी शामिल हैं।

सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती अभियान

टैगोर थिएटर में शिक्षा विभाग के 606 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर नए साल की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि सभी नौकरियां पूरी तरह मेरिट और पारदर्शी तरीके से दी गई हैं तथा कभी भी किसी नियुक्ति को अदालती चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अप्रैल 2022 से सरकारी नौकरियां देने के लिए भर्ती अभियान शुरू कर दिया था और अब तक 61,281 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।

सालों-साल डाकिए का इंतज़ार खत्म

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों को आज भी वह समय याद है जब युवा नियुक्ति पत्र की आस में सालों-साल डाकिए का इंतज़ार करते रहते थे, लेकिन अब वह दौर खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को खुद नियुक्ति पत्र बांटकर सम्मान दे रही है।

योग्यता और क्षमता की कद्र

भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारों ने योग्यता और क्षमता की कद्र नहीं की, बल्कि इन सरकारों ने अपने पुत्र-भतीजों और चहेतों को रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटीं। इन सरकारों ने योग्यता होने के बावजूद नौकरी की प्रतीक्षा में भटकते युवाओं का दुःख-दर्द नहीं समझा।

मेरे लिए पूरा पंजाब मेरा परिवार

हमने चार सालों में पंजाब के हर गांव, शहर और कस्बे के युवाओं को योग्यता और क्षमता के आधार पर नौकरी दी ताकि साधारण घरों के युवाओं को आगे आने का मौका मिल सके। पारंपरिक पार्टियों के राजनेता अपने परिवार, रिश्तेदारों और चहेतों को ही पंजाब समझते थे, लेकिन मेरे लिए पूरा पंजाब ही मेरा परिवार है।

प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर पर विशेष आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजूकेटर शिक्षकों का अलग कैडर बनाया गया है, जिसके तहत आज 385 स्पेशल एजूकेटर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नए कौशल सीखने में बड़ा लाभ होगा। सरकारी स्कूलों में इस समय विशेष आवश्यकता वाले लगभग 48,000 बच्चे पढ़ रहे हैं।

मानवता की सेवा के प्रति ज़िम्मेदारी

स्पेशल एजूकेटर शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आपकी ड्यूटी केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के प्रति ज़िम्मेदारी है। आपको इन बच्चों के भविष्य के लिए माता-पिता से भी बड़ी भूमिका निभानी है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस नेक कार्य के लिए समर्पित होकर काम करेंगे।

शिक्षक का बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा रोल

नव-नियुक्त शिक्षकों और प्रिंसिपलों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के उज्ज्वल भविष्य की डोर शिक्षक के हाथ में होती है और एक शिक्षक का फ़र्ज़ अपने विद्यार्थियों के मन को ज्ञान की रोशनी से आलोकित करना होता है।

उन्होंने कहा कि एक शिक्षक ही विद्यार्थी के दिमाग को डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार के लिए उसी तरह ढालता है जैसे एक मूर्तिकार अपनी कृतियों को आकार देता है। भगवंत सिंह मान ने कहा, “शिक्षक का बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। निर्मल मन पर कुछ भी उकेर दो, सारी ज़िंदगी मिटता नहीं।

अहमदाबाद में एडवांस्ड कोचिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आज पंजाब के सरकारी स्कूलों के शिक्षक विश्व स्तर की ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि 234 प्रिंसिपलों और शिक्षा अधिकारियों ने सिंगापुर में विश्व स्तर की ट्रेनिंग प्राप्त की है, 249 हेड टीचर्स ने आई.आई.एम. अहमदाबाद में एडवांस्ड कोचिंग प्राप्त की है तथा 216 प्राइमरी शिक्षकों ने फिनलैंड की तुर्कू यूनिवर्सिटी में विशेष ट्रेनिंग प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिनकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है।

सुनहरे भविष्य की शानदार शुरुआत

भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदेश में 118 स्कूल ऑफ़ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को गरीब बच्चों के सुनहरे भविष्य की शानदार शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों को मुफ़्त यूनिफॉर्म प्रदान की जा रही हैं तथा विशेष रूप से लड़कियों के लिए मुफ़्त स्कूल बस सेवा शुरू की गई है ताकि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रहे।

शिक्षा क्रांति का साफ़ असर

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने प्रदेश में शिक्षा क्रांति की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश के हर स्कूल में अब शिक्षा क्रांति का साफ़ असर देखा जा सकता है। इसकी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि आज पंजाब का एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ कोई बच्चा ज़मीन पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करता हो।

पूर्व सैनिकों को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भर्ती

साल 2022 में सरकारी स्कूलों के 28 लाख बच्चों में से चार लाख बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की लड़कियों के लिए बसों की सुविधा प्रदान की गई और 10,000 विद्यार्थियां इससे यात्रा कर रही हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहली बार सरकारी स्कूलों की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भर्ती किया गया है।

350वें शहीदी दिवस के ऐतिहासिक अवसर

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल नियुक्त किए जा चुके हैं। श्री बैंस ने मुख्यमंत्री द्वारा नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के ऐतिहासिक अवसर को व्यापक स्तर पर मनाने तथा शहीदी सभा के अवसर पर विशेष प्रबंध करने का भी ज़िक्र किया।

2025 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती

इस अवसर पर नव-नियुक्त युवाओं ने मुख्यमंत्री के साथ दिल की बातें साझा कीं। मलोट से युवा नितिन ने बताया कि आज उसका जीवन का सपना साकार हुआ है क्योंकि वह साल 2025 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ था लेकिन उसने जॉइन नहीं किया और शिक्षक बनने के लिए मेहनत की। उसने आज शिक्षक की नौकरी का मौका देने के लिए मुख्यमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद किया।

मेरिट के आधार पर नौकरी

गुरदासपुर से नव-नियुक्त शिक्षिका नवप्रीत कौर ने कहा कि वह भले ही प्राइवेट स्कूल में स्पेशल एजूकेटर थी और अब पंजाब सरकार में स्पेशल एजूकेटर नियुक्त होकर सरकार की टीम का हिस्सा बनकर उनका सपना पूरा हुआ है। उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

नौकरी मिलने से प्रतीक्षा खत्म

फाज़िल्का की नव-नियुक्त महिला शिक्षिका ने बताया कि वह 12 सालों से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रही थी और अब सरकारी नौकरी मिलने से उनकी प्रतीक्षा खत्म हुई है, जिसके लिए वह सरकार की शुक्रगुज़ार हैं। पटियाला से नव-नियुक्त शिक्षिका शिल्पा ने भी अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर सचिव स्कूल शिक्षा अनिंदिता मित्रा, निदेशक उच्च शिक्षा एच.एस. बराड़, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा गुरिंदर सिंह सोढ़ी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में, ट्रंप का बड़ा दावा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal3 January 2026 - 6:59 PM
5 minutes read

Related Articles

Photo of SC भाईचारे के लिए सरकार का नया कदम, फंड का उपयोग अब सीधे लाभार्थियों तक

SC भाईचारे के लिए सरकार का नया कदम, फंड का उपयोग अब सीधे लाभार्थियों तक

3 January 2026 - 1:02 PM
Photo of पंजाब में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का धमाका, 10 लाख रुपए तक का इलाज अब होगा आसान

पंजाब में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का धमाका, 10 लाख रुपए तक का इलाज अब होगा आसान

3 January 2026 - 11:49 AM
Photo of पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

3 January 2026 - 11:06 AM
Photo of पंजाब सरकार ने तीन आई.ए.एस. अधिकारियों को सचिव रैंक के रूप में किया पदोन्नत

पंजाब सरकार ने तीन आई.ए.एस. अधिकारियों को सचिव रैंक के रूप में किया पदोन्नत

3 January 2026 - 10:03 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

3 January 2026 - 9:24 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब सरकार की वर्ष 2026 की डायरी और कैलेंडर जारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब सरकार की वर्ष 2026 की डायरी और कैलेंडर जारी

3 January 2026 - 8:41 AM
Photo of पंजाब : ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 307वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन सहित 93 नशा तस्कर गिरफ्तार 

पंजाब : ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 307वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन सहित 93 नशा तस्कर गिरफ्तार 

3 January 2026 - 8:22 AM
Photo of आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल, पंजाब सरकार की बड़ी क्रांति, जानिए कैसे

आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल, पंजाब सरकार की बड़ी क्रांति, जानिए कैसे

2 January 2026 - 7:43 PM
Photo of डॉ. बलजीत कौर की बड़ी बैठक, एस.सी. भाईचारे के लिए फंड तत्काल जारी

डॉ. बलजीत कौर की बड़ी बैठक, एस.सी. भाईचारे के लिए फंड तत्काल जारी

2 January 2026 - 7:14 PM
Photo of पंजाब में जीरो-टॉलरेंस नीति का असर, 4 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त

पंजाब में जीरो-टॉलरेंस नीति का असर, 4 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त

2 January 2026 - 1:20 PM
Back to top button