UP News :
आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर में सुरक्षा कड़ी, भीड़-जाम पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

  • आजम खान की 23 महीने बाद रिहाई संभव है
  • सीतापुर जेल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई
  • धारा 163 लागू कर भीड़ जुटाने पर रोक लगी
  • जेल रोड पर समर्थकों की भीड़ से जाम हुआ
  • प्रशासन ने पुलिस सहयोग की अपील की

UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई का इंतजार खत्म होने वाला है. लगभग 23 महीने से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद आजम खान मंगलवार को रिहा हो सकते हैं. उनकी रिहाई से पहले सीतापुर प्रशासन ने जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

सीतापुर शहर में जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है और पुलिस लाउडस्पीकर के माध्यम से इसकी सूचना दे रही है. जेल के आस-पास किसी भी तरह की भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा, ड्रोन का इस्तेमाल कर जेल पर आने-जाने वालों पर नजर रखी जा रही है. आजम खान की रिहाई के लिए सपा समर्थक लखीमपुर, आगरा, लखनऊ, रामपुर, बरेली समेत कई जिलों से सीतापुर जेल पहुंचे हैं. साथ ही, जेल रोड पर समर्थकों की भारी भीड़ के कारण जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया. इसके साथ ही, उन्होंने रास्ते में खड़ी गाड़ियों का चालान काटा और बेवजह आने-जाने वाले लोगों को मौके से हटाया.

धारा 163 के तहत कार्रवाई

सीओ सिटी विनायक भोसले ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सीतापुर शहर की सड़कें संकरी हैं और नवरात्रि के चलते पहले से ही भीड़भाड़ है. बिना वजह किसी को रुकने की इजाजत नहीं. धारा 163 के तहत कार्रवाई की जा रही है और सड़कों से भीड़ हटाई जा रही है. हमारी अपील है कि सभी लोग पुलिस का सहयोग करें.’ लंबे समय तक कानूनी दांव-पेंचों में फंसे आजम खान को भले ही पहले ही कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

