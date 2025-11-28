Punjab

खडूर साहिब में बर्थडे पार्टी पर पुलिस रेड : राजू शूटर समेत सात गिरफ्तार, छह पिस्टल बरामद

Ajay Yadav28 November 2025 - 10:03 AM
1 minute read
Police Raid :
खडूर साहिब में बर्थडे पार्टी पर पुलिस रेड : राजू शूटर समेत सात गिरफ्तार, छह पिस्टल बरामद

Police Raid : खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव में एक बर्थडे पार्टी के दौरान तरनतारन के सीआईए स्टाफ ने पैलेस को घेर लिया. पुलिस ने कुख्यात शूटर चरणजीत सिंह, राजू शूटर समेत सात लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. देर रात पूछताछ में उनकी निशानदेही पर छह पिस्टल बरामद की गईं.

पंजाब के अलग-अलग जिलों में बड़ी घटनाओं में शामिल रहे चरणजीत सिंह और राजू शूटर ने सितंबर 2023 में तरनतारन के गांव कोट मोहम्मद खां में बैंक लूटने की कोशिश के दौरान सब-इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया था. बाद में गिरफ्तार किए गए हैप्पी शूटर को उसके साथियों ने सिविल अस्पताल तरनतारन में इलाज के दौरान पुलिस पर हमला करके छुड़ा लिया था.

बेटे के जन्म पर पार्टी में रिश्तेदार और गैंगस्टर

शहर में एक गन हाउस से दर्जनों हथियार चुराने के मामले में आरोपी राजू शूटर को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था. बाद में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी. हाल ही में राजू शूटर अपने बेटे के जन्म की खुशी में पार्टी कर रहा था, जिसमें कई रिश्तेदार और कई गैंगस्टर शामिल हुए थे.

पुलिस ने पैलेस को घेरकर राजू शूटर समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया. देर रात पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर छह पिस्टल बरामद की गईं. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में चरणजीत सिंह उर्फ राजू शूटर (गांव संघा), हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी बाबा (गांव अलादीनपुर), मनजिंदर सिंह उर्फ मनी (गांव जोधपुर), राजकरण सिंह उर्फ करण (गांव संघा), बलविंदर सिंह बोबी (गांव नौरंगाबाद), जुगराज सिंह (नौरंगाबाद) और गुरदेव सिंह उर्फ गोरा (गांव कक्का कंडियाला) शामिल हैं. इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav28 November 2025 - 10:03 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 4,443 लाभार्थियों को 22.66 करोड़ रुपये वितरित किए

पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 4,443 लाभार्थियों को 22.66 करोड़ रुपये वितरित किए

28 November 2025 - 9:22 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने लागू की ‘ईजी रजिस्ट्री’, पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन हुआ सरल और पारदर्शी

सीएम भगवंत मान ने लागू की ‘ईजी रजिस्ट्री’, पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन हुआ सरल और पारदर्शी

28 November 2025 - 8:37 AM
Photo of पंजाब में लागू हुई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’, CM भगवंत सिंह मान ने शुरू किया देश का पहला डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम

पंजाब में लागू हुई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’, CM भगवंत सिंह मान ने शुरू किया देश का पहला डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम

27 November 2025 - 8:10 PM
Photo of RSS कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल उर्फ बंटी ढेर, दबोचे गए अन्य आरोपी  

RSS कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल उर्फ बंटी ढेर, दबोचे गए अन्य आरोपी  

27 November 2025 - 1:54 PM
Photo of ट्रैप ऑपरेशन में 2 भाइयों को गिरफ्तार, 2.5 किलो IED और मोबाइल फोन बरामद

ट्रैप ऑपरेशन में 2 भाइयों को गिरफ्तार, 2.5 किलो IED और मोबाइल फोन बरामद

27 November 2025 - 9:39 AM
Photo of सीएम मान ने जापान के साथ पंजाब की रणनीतिक औद्योगिक साझेदारी को मजबूत किया

सीएम मान ने जापान के साथ पंजाब की रणनीतिक औद्योगिक साझेदारी को मजबूत किया

27 November 2025 - 9:05 AM
Photo of तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े दो तस्कर गिरफ्तार

तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े दो तस्कर गिरफ्तार

27 November 2025 - 8:28 AM
Photo of पंजाब सरकार ने 2026 त्योहारों का कैलेंडर जारी किया, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

पंजाब सरकार ने 2026 त्योहारों का कैलेंडर जारी किया, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

26 November 2025 - 6:06 PM
Photo of मंत्री अमन अरोड़ा ने उठाया सवाल : पीएम आनंदपुर साहिब शहीदी समारोह में नहीं पहुंचे

मंत्री अमन अरोड़ा ने उठाया सवाल : पीएम आनंदपुर साहिब शहीदी समारोह में नहीं पहुंचे

26 November 2025 - 1:10 PM
Photo of चंडीगढ़ में किसानों की रैली, PU कैंपस बंद, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक रूट देखें

चंडीगढ़ में किसानों की रैली, PU कैंपस बंद, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक रूट देखें

26 November 2025 - 12:33 PM
Back to top button