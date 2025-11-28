Police Raid : खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव में एक बर्थडे पार्टी के दौरान तरनतारन के सीआईए स्टाफ ने पैलेस को घेर लिया. पुलिस ने कुख्यात शूटर चरणजीत सिंह, राजू शूटर समेत सात लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. देर रात पूछताछ में उनकी निशानदेही पर छह पिस्टल बरामद की गईं.

पंजाब के अलग-अलग जिलों में बड़ी घटनाओं में शामिल रहे चरणजीत सिंह और राजू शूटर ने सितंबर 2023 में तरनतारन के गांव कोट मोहम्मद खां में बैंक लूटने की कोशिश के दौरान सब-इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया था. बाद में गिरफ्तार किए गए हैप्पी शूटर को उसके साथियों ने सिविल अस्पताल तरनतारन में इलाज के दौरान पुलिस पर हमला करके छुड़ा लिया था.

बेटे के जन्म पर पार्टी में रिश्तेदार और गैंगस्टर

शहर में एक गन हाउस से दर्जनों हथियार चुराने के मामले में आरोपी राजू शूटर को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था. बाद में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी. हाल ही में राजू शूटर अपने बेटे के जन्म की खुशी में पार्टी कर रहा था, जिसमें कई रिश्तेदार और कई गैंगस्टर शामिल हुए थे.

पुलिस ने पैलेस को घेरकर राजू शूटर समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया. देर रात पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर छह पिस्टल बरामद की गईं. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में चरणजीत सिंह उर्फ राजू शूटर (गांव संघा), हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी बाबा (गांव अलादीनपुर), मनजिंदर सिंह उर्फ मनी (गांव जोधपुर), राजकरण सिंह उर्फ करण (गांव संघा), बलविंदर सिंह बोबी (गांव नौरंगाबाद), जुगराज सिंह (नौरंगाबाद) और गुरदेव सिंह उर्फ गोरा (गांव कक्का कंडियाला) शामिल हैं. इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.

