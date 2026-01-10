Other Statesराजनीति

एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनी बेटी देश की पीएम बनेगी…ओवैसी का क्या है सपना?

Shanti Kumari10 January 2026 - 5:01 PM
1 minute read
Asaduddin Owaisi

Asaduddin Owaisi : महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव प्रचार के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। सोलापुर में एक जनसभाको संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, जब हिजाब पहनी बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।

मेरा सपना है कि….

दरअसल, ओवैसी ने ये बयान देश के प्रधानमंत्री पद को लेकर दिया है। इस दौरान पाकिस्तान को उसके संविधान के लिए घरते हुए ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान का संविधान साफ तौर पर कहता है कि सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन बाबा साहेब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा, जब हिजाब पहनी हुई बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।

नफरत फैलाने वाले भी खुद खत्म हो जाएंगे – ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि हो सकता है कि हम उस वक्त ना रहे, यहां बैठे लोग उस समय ना रहे, लेकिन देखना कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब हिजाब पहने हुए बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इसी के साथ ओवैसी ने कहा कि देश में मुस्लमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। वो भी जल्द खत्म हो जाएगी। यहां तक की नफरत फैलाने वाले भी खुद खत्म हो जाएंगे।      

बता दें कि महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इन दिनों चुनाव की सरगर्मियों के बीच महाराष्ट्र में सक्रिय हैं और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार कर रह हैं।

