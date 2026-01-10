Asaduddin Owaisi : महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव प्रचार के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। सोलापुर में एक जनसभाको संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, जब हिजाब पहनी बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।

मेरा सपना है कि….

दरअसल, ओवैसी ने ये बयान देश के प्रधानमंत्री पद को लेकर दिया है। इस दौरान पाकिस्तान को उसके संविधान के लिए घरते हुए ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान का संविधान साफ तौर पर कहता है कि सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन बाबा साहेब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा, जब हिजाब पहनी हुई बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।

नफरत फैलाने वाले भी खुद खत्म हो जाएंगे – ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि हो सकता है कि हम उस वक्त ना रहे, यहां बैठे लोग उस समय ना रहे, लेकिन देखना कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब हिजाब पहने हुए बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इसी के साथ ओवैसी ने कहा कि देश में मुस्लमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। वो भी जल्द खत्म हो जाएगी। यहां तक की नफरत फैलाने वाले भी खुद खत्म हो जाएंगे।

#WATCH | Solapur, Maharashtra | AIMIM president Asaduddin Owaisi yesterday said," The constitution of Pakistan clearly states that a person belonging to only one religion can become the Prime Minister of the country. Baba Sahib's constitution says that any citizen of India can… pic.twitter.com/5hIqToOxri — ANI (@ANI) January 10, 2026

बता दें कि महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इन दिनों चुनाव की सरगर्मियों के बीच महाराष्ट्र में सक्रिय हैं और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार कर रह हैं।

