बेंगलुरु में 7 नवंबर को द्वितीय राष्ट्रीय पायथियन खेलों के अवसर पर होंगे राष्ट्रीय गतका प्रतियोगिताएं

Ajay Yadav26 October 2025 - 1:34 PM
Traditional Martial Arts :
  • बेंगलुरु में 7-9 नवंबर पायथियन खेल होंगे
  • फेडरेशन गतका कप में मार्शल आर्ट्स पेश होंगे
  • प्रतिभागियों को सभी सुविधाएँ दी जाएंगी
  • स्वर्ण विजेता अंतरराष्ट्रीय खेलों में जाएंगे
  • प्रतियोगिता भारत की विरासत दिखाएगी

Traditional Martial Arts : बेंगलुरु शहर भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट्स और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के मुकाबले देखने के लिए तैयार है, जहाँ 7 से 9 नवंबर 2025 तक देश की बेहतरीन खेल और सांस्कृतिक प्रतिभाओं का एक भव्य राष्ट्रीय आयोजन होगा. यह ऐतिहासिक कार्यक्रम द्वितीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक पायथियन खेल देशभर की पारंपरिक खेल विधाओं को नया स्वरूप देने की दिशा में एक प्रेरक उदाहरण बनेगा.

पारंपरिक खेल को वैश्विक मंच पर ले जाने का प्रयास

जीकेवीके, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बेंगलुरु में आयोजित इस रोमांचक खेल उत्सव के दौरान, विश्व गतका फेडरेशन और एशियाई गतका फेडरेशन से संबद्ध देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय गतका शासक संस्था नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनजीएआई) द्वारा द्वितीय फेडरेशन गतका कप की मेजबानी भी की जाएगी. यह आयोजन पायथियन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के सहयोग से द्वितीय राष्ट्रीय पायथियन खेलों के साथ-साथ आयोजित होगा, उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक खेल गतका को एक प्रमुख वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाना है.

सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी

पीसीआई के चेयरमैन बिजेंदर गोयल और अध्यक्ष शांतनु अग्रहरी ने पारंपरिक मार्शल आर्ट्स और सांस्कृतिक संगठनों के व्यापक सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि पायथियन खेल स्वदेशी खेलों को सशक्त बनाएंगे और युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करेंगे. पीसीआई द्वारा प्रतिभागियों को आवास, भोजन और टूर्नामेंट किट सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी.

मास्को पायथियन खेलों के लिए गतका टीम का चयन

यह खुलासा करते हुए एनजीएआई के अध्यक्ष और राज्य पुरस्कार प्राप्त हरजीत सिंह ग्रेवाल ने बताया कि इस द्विस्तरीय चैम्पियनशिप के दौरान राष्ट्रीय गतका टीम का चयन किया जाएगा, जो अगले वर्ष मास्को में होने वाले प्रथम अंतरराष्ट्रीय पायथियन सांस्कृतिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, उन्होंने कहा कि खिलाड़ी न केवल पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, बल्कि उन्हें द्विस्तरीय प्रमाणपत्रों से भी सम्मानित किया जाएगा.

स्वर्ण विजेताओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मौका

गतका के प्रमोटर ग्रेवाल, जो पीसीआई के उपाध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में 10 राज्यों के 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स गतका-सोटी और फरी-सोटी में अपनी युद्धक कला का प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने कहा कि सभी स्वर्ण पदक विजेताओं का चयन सीधे अंतरराष्ट्रीय पायथियन सांस्कृतिक खेलों में भाग लेने के लिए किया जाएगा. उन्होंने इस कदम को गतका की विश्व यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया.

गतका चैम्पियनशिप सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक

एनजीएआई के कार्यकारी अध्यक्ष सुखचैन सिंह ने कहा कि एक पारंपरिक मार्शल आर्ट से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय खेल बनने की दिशा में यह चैम्पियनशिप गतका के विकास का एक परिभाषित अध्याय सिद्ध होगी, उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल प्रतियोगिताओं का मंच होगा, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और असाधारण एथलेटिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन भी करेगा.

एनजीएआई ने गतका को वैश्विक मंच पर स्थापित किया

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2004 में स्थापना के बाद से एनजीएआई ने इस प्राचीन मार्शल आर्ट के संरक्षण, संचालन और आधुनिकीकरण के लिए निरंतर प्रयास किए हैं. विश्व गतका फेडरेशन के अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पायथियन खेलों की भागीदारी जैसी दूरदर्शी पहल के माध्यम से एनजीएआई गतका को वैश्विक खेल मंच पर स्थापित करने के लिए कार्यरत है.

गतका कौशल का ऐतिहासिक प्रदर्शन

हरजीत सिंह ग्रेवाल ने घोषणा की कि यह संयुक्त चैम्पियनशिप गतका के लिए एक ऐतिहासिक छलांग होगी. “हम केवल एक टूर्नामेंट का आयोजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के प्रसिद्ध गतका खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ यह ऐतिहासिक कला और अधिक गौरव प्राप्त करेगी,”उन्होंने कहा, उन्होंने आगे कहा कि इन खेलों में प्रदर्शित बेमिसाल गतका कौशल, अनुशासन और निपुण मार्शल आर्ट भारत की सांस्कृतिक विरासत का सशक्त प्रतीक बनेगा.

