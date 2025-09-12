Madhya Pradeshराज्य

अवैध खनन विवाद में फंसे BJP विधायक संजय पाठक: जज से संपर्क मामले में बढ़ा दबाव, दिग्विजय सिंह ने कसा तंज

Anup Tiwari12 September 2025 - 5:35 PM
2 minutes read
MP News
अवैध खनन विवाद में फंसे बीजेपी विधायक संजय पाठक

MP News : मध्यप्रदेश के कटनी से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अवैध खनन मामले में नाम आने के बाद अब हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश से सीधे संपर्क साधने के प्रयास ने उन्हें एक नई कानूनी चुनौती में ला खड़ा किया है. आरोप है कि पाठक ने एक रिश्तेदार के ज़रिए न्यायिक हस्तक्षेप की कोशिश की, जिसे लेकर अब अवमानना की कार्यवाही संभव है.

जज से संपर्क की कोशिश बनी कानूनी मुसीबत

1 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को मामले से अलग करते हुए बताया कि विधायक के एक करीबी ने सीधे संपर्क साधने की कोशिश की थी. जज ने इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया और मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया.

इसके बाद पाठक की पैरवी कर रहे वकील अंशुमान सिंह ने अदालत को लिखित जानकारी दी और केस से खुद को अलग कर लिया. उनके अलावा चार अन्य वकीलों ने भी वकालतनामा वापस ले लिया.

443 करोड़ के जुर्माने वाला मामला

यह पूरा विवाद जनवरी 2025 में दायर एक शिकायत से जुड़ा है. कटनी निवासी मनु दीक्षित ने आर्थिक अपराध अन्वेषण संगठन (EOW) को शिकायत दी थी, जिसमें निर्मला मिनरल्स, आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन और पैसिफिक एक्सपोर्ट्स पर बड़े स्तर पर अवैध खनन के आरोप लगाए गए थे.

सरकारी जांच में आरोप सही पाए गए और इन कंपनियों पर 443 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. कंपनियों ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

दिग्विजय सिंह का तीखा ट्वीट

मामले के तूल पकड़ते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता अंशु मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि वह साहस के साथ सच्चाई उजागर कर रहे हैं. दिग्विजय ने कहा, “कुछ लोग समझते हैं कि हर कोई बिक सकता है, लेकिन यह सच नहीं है.”

उन्होंने संजय पाठक पर निशाना साधते हुए लिखा, “उनके पिता मेरे सहयोगी और ईमानदार व्यक्ति थे. सोचिए अगर वो आज होते तो क्या महसूस करते.”

विधायकी पर भी खतरा

अब मामला सिर्फ जुर्माने और कोर्ट की सुनवाई तक सीमित नहीं रह गया है. जिस तरह से जज से संपर्क की कोशिश की गई, उस पर अवमानना की कार्यवाही चल सकती है. साथ ही अगर मामले में दोष सिद्ध होता है, तो संजय पाठक को जेल की सजा और उनकी विधायकी जाने का भी खतरा है.

यह भी पढ़ें : 70% रिश्वत या मौत? लखनऊ में युवक ने जहर खाकर दी जान, बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari12 September 2025 - 5:35 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया, बोले – अब बनूंगा ‘दुखमंत्री’

CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया, बोले – अब बनूंगा ‘दुखमंत्री’

12 September 2025 - 5:00 PM
Photo of 70% रिश्वत या मौत? लखनऊ में युवक ने जहर खाकर दी जान, बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप

70% रिश्वत या मौत? लखनऊ में युवक ने जहर खाकर दी जान, बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप

12 September 2025 - 4:01 PM
Photo of धार्मिक कार्यक्रम में जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान: ‘धर्म संकट में, यूपी को बताया ‘मिनी पाकिस्तान’

धार्मिक कार्यक्रम में जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान: ‘धर्म संकट में, यूपी को बताया ‘मिनी पाकिस्तान’

12 September 2025 - 3:14 PM
Photo of पंचायतों से बड़ी अपील: जानिए कैसे सिर्फ 5% फंड से बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी बदली जा सकती है

पंचायतों से बड़ी अपील: जानिए कैसे सिर्फ 5% फंड से बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी बदली जा सकती है

12 September 2025 - 1:43 PM
Photo of पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

12 September 2025 - 11:49 AM
Photo of CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में तेजी: उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई

CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में तेजी: उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई

12 September 2025 - 11:26 AM
Photo of Punjab Flood Relief : मंत्रियों व प्रशासन की जमीनी पहल, प्रभावित परिवारों को मिल रही मदद और स्वास्थ्य सुरक्षा

Punjab Flood Relief : मंत्रियों व प्रशासन की जमीनी पहल, प्रभावित परिवारों को मिल रही मदद और स्वास्थ्य सुरक्षा

12 September 2025 - 10:38 AM
Photo of पंजाब के NCC कैडेट्स ने कर दिखाया कमाल…लगातार दूसरी बार जीती नेशनल चैम्पियनशिप, बना डाला नया रिकॉर्ड

पंजाब के NCC कैडेट्स ने कर दिखाया कमाल…लगातार दूसरी बार जीती नेशनल चैम्पियनशिप, बना डाला नया रिकॉर्ड

12 September 2025 - 10:05 AM
Photo of राजस्थान SI भर्ती विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चयनित अभ्यर्थियों ने दी कानूनी चुनौती

राजस्थान SI भर्ती विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चयनित अभ्यर्थियों ने दी कानूनी चुनौती

11 September 2025 - 11:12 PM
Photo of पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार की नई ऋण योजना, किसानों को मिलेगी सब्सिडी और सहायता

पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार की नई ऋण योजना, किसानों को मिलेगी सब्सिडी और सहायता

11 September 2025 - 10:44 PM
Back to top button