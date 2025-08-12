Madhya Pradeshराज्य

मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण मामले को ‘टॉप ऑफ द बोर्ड’ श्रेणी में रखा

Anup Tiwari12 August 2025 - 7:47 PM
2 minutes read
MP OBC Reservation
SC ने मामला ‘टॉप ऑफ द बोर्ड’ श्रेणी में रखा

MP OBC Reservation : मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की दिशा में एक बड़ी प्रगति हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को “टॉप ऑफ द बोर्ड” श्रेणी में रखते हुए 23 सितंबर 2025 से प्रतिदिन सुनवाई करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए तर्कों को अदालत ने गंभीरता से लिया है, जिससे इस संवेदनशील मसले के जल्द समाधान की उम्मीद बढ़ गई है.

राज्य सरकार के तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम. नटराज और राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन (स्टे) के चलते नई भर्तियों में रुकावटें आ रही हैं. अदालत ने राज्य सरकार की इस चिंता को जायज़ माना और मामले को प्राथमिकता से सुनने का निर्णय लिया.

23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में होगी रोजाना सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2025 से मामले की प्रतिदिन सुनवाई का ऐलान किया है. अदालत ने इस केस को “टॉप ऑफ द बोर्ड” में रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम निर्णय आने तक लगातार सुनवाई होगी. यह OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है.

2019 संशोधन अधिनियम बना बहस का केंद्र

यह मामला मध्यप्रदेश लोक सेवा (SC, ST और OBC के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 से जुड़ा है, जिसमें OBC वर्ग के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था. इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दिए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताई प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहले ही विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान स्पष्ट किया था कि प्रदेश सरकार OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा था, हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 27% आरक्षण देंगे. जिन विभागों में स्टे नहीं है, वहां पहले ही 27% आरक्षण लागू किया जा चुका है, और जहां कोर्ट में मामला लंबित है, वहां भी सरकार अपना पक्ष पूरी ताक़त से रख रही है.

निर्णय की ओर बढ़ता प्रदेश

अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई की घोषणा कर दी है, यह साफ है कि प्रदेश में OBC आरक्षण से जुड़ी जटिलताओं पर शीघ्र ही स्पष्टता आएगी. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि वह सामाजिक न्याय को लेकर गंभीर है और हर स्तर पर प्रयास कर रही है. अब निगाहें 23 सितंबर से शुरू हो रही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी होंगी.

यह भी पढ़ें : सस्ता तेल रूस से, महंगी मार जनता पर: संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari12 August 2025 - 7:47 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

12 August 2025 - 8:24 PM
Photo of सस्ता तेल रूस से, महंगी मार जनता पर: संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला

सस्ता तेल रूस से, महंगी मार जनता पर: संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला

12 August 2025 - 7:14 PM
Photo of श्री काली माता मंदिर में सीएम भगवंत मान ने टेका माथा, मांगा पंजाब की सेवा का आशीर्वाद

श्री काली माता मंदिर में सीएम भगवंत मान ने टेका माथा, मांगा पंजाब की सेवा का आशीर्वाद

12 August 2025 - 6:41 PM
Photo of कुलगाम के हीरो को श्रद्धांजलि, मंत्री बैंस ने शहीद प्रितपाल सिंह के परिजनों से बांटा दुख

कुलगाम के हीरो को श्रद्धांजलि, मंत्री बैंस ने शहीद प्रितपाल सिंह के परिजनों से बांटा दुख

12 August 2025 - 6:06 PM
Photo of लखनऊ मेट्रो चरण-1बी लॉन्च: नवाबी नगरी में सफर और आसान, सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

लखनऊ मेट्रो चरण-1बी लॉन्च: नवाबी नगरी में सफर और आसान, सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

12 August 2025 - 5:43 PM
Photo of पंजाब में टलेगा बिजली संकट? मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. की कर्मचारियों से हड़ताल छोड़ने की गुजारिश

पंजाब में टलेगा बिजली संकट? मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. की कर्मचारियों से हड़ताल छोड़ने की गुजारिश

12 August 2025 - 5:37 PM
Photo of पंजाब विजीलेंस का बड़ा खुलासा: जुलाई में 10 सरकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी में गिरफ्तार

पंजाब विजीलेंस का बड़ा खुलासा: जुलाई में 10 सरकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी में गिरफ्तार

12 August 2025 - 4:37 PM
Photo of प्रशिक्षण पूरा, पंजाब सरकार ने 504 पटवारियों को सौंपी जिम्मेदारी

प्रशिक्षण पूरा, पंजाब सरकार ने 504 पटवारियों को सौंपी जिम्मेदारी

11 August 2025 - 11:00 PM
Photo of नेमरा में उमड़ा जनसैलाब, जननायक शिबू सोरेन को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

नेमरा में उमड़ा जनसैलाब, जननायक शिबू सोरेन को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

11 August 2025 - 10:06 PM
Photo of ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर वार, ‘फूट डालो, हुकूमत करो’ की नीति पर चल रही है सपा

ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर वार, ‘फूट डालो, हुकूमत करो’ की नीति पर चल रही है सपा

11 August 2025 - 9:27 PM
Back to top button