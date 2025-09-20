फटाफट पढ़ें

यासीन मलिक ने गंभीर बीमारी का दावा किया

महबूबा ने अमित शाह को पत्र लिखा

मानवीय नजरिए से मामले की अपील की

कहा, मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़ा

मलिक पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं

Mehbooba Mufti : यासीन मलिक ने दावा किया है कि वह हृदय और गुर्दे की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं. इस संबंध में, महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखकर यासीन मलिक के मामले पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है.

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि प्रतिबंधित संगठन जेकेएलएफ के प्रमुख मोहम्मद यासीन मलिक के मामले में मानवीय रूख अपनाया जाए. उन्होंने कहा कि मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीतिक जुड़ाव का रास्ता चुना है. मलिक को फरवरी 2019 में गिरफ्तार किया गया था. वह कई मामलों का सामना कर रहा है. इनमें 1990 में रुबैया सईद का अपहरण, रावलपोरा में भारतीय वायुसेना कर्मियों पर हमला और एनआईए की ओर से दर्ज 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले शामिल हैं.

गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र

यासीन मलिक ने यह दावा किया है कि वह हृदय और गुर्दे से जुड़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं. इस बीच, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘मैंने अमित शाह को पत्र लिखकर यासीन मलिक के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखने का अनुरोध किया है. हालांकि मैं उनकी राजनीतिक विचारधारा से असहमत हूं, लेकिन हिंसा को छोड़कर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का रास्ता चुना, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता. मैंने गृहमंत्री से उनके मामले में एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है.

पत्र को एक्स पर भी साझा किया

महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र को एक्स पर साझा भी किया. इस पत्र में उन्होंने लिखा, मैं आपके सम्मानित कार्यालय से अनुरोध करती हूं कि यासीन मलिक के मामले की सहानुभूतिपूर्वक और तत्काल समीक्षा की जाए. वह शख्श जो कभी प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता था, उसने बाद में संयम और शांतिपूर्ण रास्ता अपनाया और अब जेल की दीवारों के पीछे खामोश है.’ मुफ्ती ने कहा कि मलिक में गहरा परिवर्तन आया है क्योंकि उन्होंने हिंसा का त्याग करके राज्य पर भरोसा जताया है.

I’ve written to Shri Amit Shah ji to view Yasin Malik’s case through a humanitarian lens. While I differ with his political ideology, one cannot ignore the courage it took him to renounce violence and choose the path of political engagement and non violent dissent . pic.twitter.com/vbAMeHYDIv — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 19, 2025

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप