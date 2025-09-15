Punjab

किसानों के लिए खुशखबरी, बाढ़ प्रभावित मंडियों में 5 दिन में होगी पूरी तैयारी, फसल बिक्री होगी आसान

  • पंजाब में बाढ़ प्रभावित मंडियां जल्द बहाल
  • पानी और गाद साफ करने का विशेष अभियान
  • अधिकारी निगरानी कर कार्य को सुनिश्चित करेंगे
  • किसानों को बिक्री में कोई रुकावट नहीं होगी
  • 16 सितंबर से खरीदी का सत्र शुरू होगा

Punjab News : पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खड्डियां ने बताया कि किसानों के लिए निर्बाध एवं परेशानी रहित फसल बिक्री सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित सभी अनाज मंडियों को चालू करने हेतु विशेष पाँच-दिवसीय अभियान आरंभ किया गया है. इस अभियान का उद्देश्य खड़े पानी और गाद को साफ कर सभी मंडियों को सॉनी खरीद सीजन के लिए पूरी तरह से कार्यशील बनाना है.

पानी और गाद साफ करने का विशेष अभियान

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए स गुरमीत सिंह खड्डियां ने कहा कि रविवार से आरंभ होने वाला यह अभियान विशेष रूप से उन जिलों पर केंद्रित है, जहाँ मंडियाँ खड़े पानी और जमा गाद से प्रभावित हैं, उन्होंने पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों और सभी जिला मंडी अधिकारियों (डी एम ओज) को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूप से इन प्रयासों की निगरानी करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी प्रभावित मंडियाँ 19 सितंबर, 2025 तक पूरी तरह से बहाल और कार्यशील हो जाएं.

किसानों को बिक्री में कोई रुकावट नहीं होगी

मंत्री गुरमीत सिंह खड्डियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार हमारे किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है, उन्होंने कहा, “हमारी सरकार इस सीजन के लिए पूरी तरह तैयार है. हम हाल ही में आए बाढ़ कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों से पूरी तरह परिचित हैं. इस विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी किसान को अपनी उपज बेचने में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े. हमारे किसानों की आजीविका की सुरक्षा और बेहतर खरीद प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने हेतु सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.”

कृषि मंत्री ने बताया कि 16 सितंबर, 2025 से शुरू होने वाले सॉनी खरीद सीजन के लिए प्रदेश की अनाज मंडियों में पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं, उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को समय पर खरीद और तुरंत भुगतान सहित बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

