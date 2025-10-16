Punjab

दीवाली को ध्यान में रखते हुए डीजीपी गौरव यादव ने पूरे राज्य में पुलिस की अधिकतम तैनाती और हाई अलर्ट बढ़ाने के दिए निर्देश

Ajay Yadav16 October 2025 - 11:52 AM
3 minutes read
Punjab News :
दीवाली को ध्यान में रखते हुए डीजीपी गौरव यादव ने पूरे राज्य में पुलिस की अधिकतम तैनाती और हाई अलर्ट बढ़ाने के दिए निर्देश

फटाफट पढ़ें

  • दीवाली पर हाई-एलर्ट पुलिस
  • पाकिस्तान का नार्को-आतंकवाद
  • आतंकवादी और अपराधी गिरफ्तार
  • नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई
  • सेफ पंजाब’ पोर्टल कार्रवाई

Punjab News : आने वाले दिनों में दीवाली के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब के निदेशक जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने मंगलवार को जिला पुलिस प्रमुखों को पूरे राज्य में पुलिस बल की अधिकतम तैनाती और हाई-एलर्ट नाकों पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए.

डी जी पी गौरव यादव जो ए डी जी पी एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रमोद बान और ए डी जी पी काउंटर इंटेलिजेंस अमित प्रसाद के साथ दो पुलिस जिलों-तरनतारन और बटाला में सुरक्षा समीक्षा बैठकें की अध्यक्षता कर रहे थे, ने नार्को-आतंकवाद और संगठित अपराध के उभरते खतरों से निपटने के लिए विचार-विमर्श किया, उन्होंने त्योहारों के सीजन की तैयारियों और पुलिस बल की तैनाती का भी विस्तार से जायजा लिया.

पाकिस्तान का नार्को-आतंकवाद नाकाम

मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, डी जी पी गौरव यादव ने कहा कि पाकिस्तान पंजाब में नार्को-आतंकवाद फैला रहा है, उन्होंने कहा, “पिछले कुछ दिनों में, पाकिस्तान नार्को-आतंकवाद को बढ़ावा देकर पंजाब में अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पंजाब पुलिस पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को सक्रिय रूप से नाकाम कर रही है.” उन्होंने बताया कि पाकिस्तान नशीले पदार्थों और हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए ड्रोन और अन्य साधनों का इस्तेमाल कर रहा है. डी जी पी ने स्पष्ट किया कि इस हवाई खतरे से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा तैनात एंटी-ड्रोन प्रणालियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है.

आतंकवादियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

आतंकवाद के खिलाफ की जा रही प्रभावी कार्रवाई के विवरण देते हुए, उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 से अब तक पंजाब पुलिस ने 90 मुल्जिमों को गिरफ्तार करके 26 आतंकवादी मॉड्यूलों का पर्दाफाश किया है, उन्होंने आगे कहा कि इन आतंकवादियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, गोली-गोलियां, हैंड ग्रेनेड और आर डी एक्स बरामद किया गया, जिससे आतंकवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.

संगठित अपराध और विदेशी निगरानी

संगठित अपराध के संबंध में डी जी पी ने उन मामलों की समीक्षा की जिनमें गिरफ्तारी अभी लंबित है, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फरार मुल्जिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, उन्होंने संगठित अपराध के माहौल को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पेशेवर और वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता पर जोर दिया. डी जी पी गौरव यादव ने खुलासा किया कि आतंकवादी नेटवर्क या संगठित अपराध से जुड़े 203 विदेशी हैंडलर्स की पहचान की गई है, उन्होंने कहा, “भारत में लाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल करके उनके खिलाफ रैड कॉर्नर/ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है.”

नशा-विरोधी मुहिम में बड़े परिणाम

डी जी पी ने चल रही नशा-विरोधी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” की भी समीक्षा की. ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के नतीजे साझा करते हुए डी जी पी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस ने 1 मार्च, 2025 से अब तक 21,707 एफ आई आर दर्ज की हैं और 32,903 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2,533 नशा सप्लायर शामिल हैं, और उनके कब्जे से 1,446 किग्रा हेरोइन, 475 किग्रा अफीम, 25 टन भुक्की, 35 किग्रा चरस, 511 किग्रा गांजा, 12 किग्रा आई सी ई , 3.6 किग्रा कोकीन, 39.29 लाख नशीली गोलियां और 13.39 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने एन डी पी एस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत नशा तस्करों की 205 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी संपत्तियों को भी फ्रीज कर लिया है. उन्होंने कहा कि पुनर्वास के संबंध में पंजाब पुलिस ने 62,000 लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए नशा छुड़ाने वाले केंद्रों या ओ ओ टी केंद्रों में भेजा है.

सेफ पंजाब पोर्टल पर कार्रवाई

डी जी पी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब के ‘सेफ पंजाब’ व्हाट्सएप चैटबोट पोर्टल 9779100200 पर मिली सूचनाओं में 33% पर कार्रवाई की गई है, लोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर 7,285 एफ आई आर दर्ज की गई हैं, उन्होंने लोगों से बिना किसी डर के इस चैटबोट पर नशा तस्करों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी साझा करने को कहा बैठक में पुलिस कमिश्नर अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, डी आई जी फिरोजपुर रेंज नीलांबरी जगदले, डी आई जी बॉर्डर रेंज नानक सिंह, डी आई जी ए जी टी एफ गुरमीत चौहान, एस एस पी तरनतारन रवजोत कौर गरेवाल और एस एस पी बटाला सुहेल कासिम मीर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 October 2025 - 11:52 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में निवेश का सुनहरा मौका: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को आमंत्रित कर खोला बड़ा अवसर

पंजाब में निवेश का सुनहरा मौका: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को आमंत्रित कर खोला बड़ा अवसर

16 October 2025 - 4:38 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 228वें दिन पंजाब पुलिस ने 296 ग्राम हेरोइन समेत 75 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 228वें दिन पंजाब पुलिस ने 296 ग्राम हेरोइन समेत 75 नशा तस्कर गिरफ्तार

16 October 2025 - 3:29 PM
Photo of मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने 25 वेटरनरी इंस्पेक्टरों सहित कुल 28 नव-नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे

मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने 25 वेटरनरी इंस्पेक्टरों सहित कुल 28 नव-नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे

16 October 2025 - 2:55 PM
Photo of पंजाब पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय हथियार एवं नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश; 10 पिस्तौलें, 500 ग्राम अफीम सहित तीन गिरफ्तार

पंजाब पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय हथियार एवं नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश; 10 पिस्तौलें, 500 ग्राम अफीम सहित तीन गिरफ्तार

16 October 2025 - 2:21 PM
Photo of तरनतारन उपचुनाव : तीसरे दिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए

तरनतारन उपचुनाव : तीसरे दिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए

16 October 2025 - 1:31 PM
Photo of दिवाली से पहले पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा: बाढ़ पीड़ितों के खातों में 6.3 करोड़ रुपये की राहत, हर परिवार को मिला मुआवजा

दिवाली से पहले पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा: बाढ़ पीड़ितों के खातों में 6.3 करोड़ रुपये की राहत, हर परिवार को मिला मुआवजा

16 October 2025 - 11:59 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने उद्योगपतियों को दिया बड़ा न्योता : पंजाब बनेगा दुनिया का अगला निवेश हब

सीएम भगवंत मान ने उद्योगपतियों को दिया बड़ा न्योता : पंजाब बनेगा दुनिया का अगला निवेश हब

16 October 2025 - 11:27 AM
Photo of पंजाब सरकार की स्वास्थ्य पहल : 236 नए आम आदमी क्लीनिक, एआई तकनीक और डेंगू रोधी अभियान से सेवाओं को मजबूती

पंजाब सरकार की स्वास्थ्य पहल : 236 नए आम आदमी क्लीनिक, एआई तकनीक और डेंगू रोधी अभियान से सेवाओं को मजबूती

16 October 2025 - 10:45 AM
Photo of पंजाब सरकार का निवेश मेला: बेंगलुरु में उद्योगपतियों ने जताई रुचि, राज्य में नए औद्योगिक अवसरों की दिशा में बड़ा कदम

पंजाब सरकार का निवेश मेला: बेंगलुरु में उद्योगपतियों ने जताई रुचि, राज्य में नए औद्योगिक अवसरों की दिशा में बड़ा कदम

16 October 2025 - 10:31 AM
Photo of पंजाब सरकार का मानवीय कदम: दीवाली से पहले बाढ़ पीड़ितों को 209 करोड़ की राहत, किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपये का मुआवजा

पंजाब सरकार का मानवीय कदम: दीवाली से पहले बाढ़ पीड़ितों को 209 करोड़ की राहत, किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपये का मुआवजा

16 October 2025 - 9:32 AM
Back to top button