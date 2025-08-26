राष्ट्रीय

गायब नहीं, निजी जिंदगी में व्यस्त थे धनखड़…जानिए क्या कर रहे हैं इन दिनों

Jagdeep Dhankhar
परिवार के साथ समय बिता रहे जगदीप धनखड़

Jagdeep Dhankhar : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर हाल ही में उठ रही अटकलों पर विराम लगाते हुए एक रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि वे कहीं ‘गायब’ नहीं हुए हैं, बल्कि दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास में पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय जीवन व्यतीत कर रहे हैं. 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए, जिससे विपक्ष ने उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए थे. यहां तक कि विपक्षी दलों की ओर से उन्हें नजरबंद किए जाने जैसी बातें भी कही गईं. हालांकि अब सामने आई जानकारी के अनुसार, वह अपने परिवार के साथ सामान्य दिनचर्या का पालन कर रहे हैं और सरकार की ओर से आवंटित होने वाले नए आवास की प्रतीक्षा में हैं.

योग, टेबल टेनिस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बिता रहे समय

एक रिपोर्ट के मुताबिक, 74 वर्षीय धनखड़ इन दिनों योग, टेबल टेनिस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पसंदीदा वेब सीरीज़ देखने में व्यस्त हैं. वे हर सुबह योग शिक्षक के साथ सत्र में हिस्सा लेते हैं, जबकि शाम के समय वे लुटियंस ज़ोन में स्थित अपने सरकारी निवास परिसर में टेबल टेनिस खेलकर बिताते हैं. ‘द लिंकन लॉयर’ और ‘हाउस ऑफ कार्ड्स’ जैसे शो इन दिनों उनकी वॉचलिस्ट में प्रमुखता से शामिल हैं. पेशे से वकील रहे धनखड़ का यह शौक स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व से मेल खाता है.

सरकारी बंगले का कर रहे इंतजार

इस बीच उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी पिछले एक महीने में कई बार जयपुर का दौरा कर चुकी हैं, जहां परिवार अपनी पैतृक भूमि पर दो कमर्शियल इमारतों का निर्माण करवा रहा है. सूत्रों के अनुसार, सुदेश हाल ही में एक हवन के आयोजन के लिए जयपुर गई थीं, जो निर्माणाधीन भवन में संपन्न हुआ.

पूर्व उपराष्ट्रपति की बेटी, कामना वाजपेयी, नियमित रूप से गुरुग्राम से दिल्ली आकर अपने माता-पिता से मुलाकात कर रही हैं. वहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि धनखड़ फिलहाल अपने नए सरकारी बंगले के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं. जैसे ही नया बंगला मिल जाएगा, उनके लिए निर्धारित सुविधाएं जैसे सरकारी वाहन, एस्कॉर्ट कार और सुरक्षा कर्मी भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे.

राजनीतिक बयानबाजी का बना मुद्दा

इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी भी देखी गई. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठाए थे कि पूर्व उपराष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं दिखाई दे रहे. इसके जवाब में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस मामले को बेवजह तूल देना उचित नहीं है. शाह ने यह स्पष्ट किया कि धनखड़ ने पूरी तरह निजी और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से पद छोड़ने का फैसला किया है और इसपर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचना चाहिए.

इस तरह, हालिया रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ न तो लापता हैं और न ही किसी विशेष दबाव में हैं, बल्कि अपने पारिवारिक जीवन और निजी रुचियों के साथ शांति और सामान्यता से समय बिता रहे हैं.

