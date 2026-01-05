America News : अमेरिका के मैरीलैंड राज्य से एक भयावह और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 27 वर्षीय भारतीय युवती निकिता गोडिशला को उसके पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा ने हत्या कर दी। यह हत्या 31 दिसंबर 2025 को हुई, और इसके बाद आरोपी ने झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अर्जुन शर्मा भारत भाग गया है। अमेरिकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

31 दिसंबर के बाद लापता हुई थी निकिता

31 दिसंबर 2025 की शाम को अर्जुन शर्मा ने अपनी पूर्व प्रेमिका निकिता को कोलंबिया स्थित अपने अपार्टमेंट में आखिरी बार देखा था। इसके बाद से निकिता लापता हो गई, और 2 जनवरी को अर्जुन ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि, जांच में पुलिस ने 3 जनवरी को अर्जुन के अपार्टमेंट की तलाशी ली, तो वहां निकिता का शव मिला। निकिता के शरीर पर कई गहरे चाकू के घाव थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के कुछ घंटे बाद ही अर्जुन फ्लाइट पकड़कर भारत भाग गया था।

निकिता गोडिशला की पेशेवर पहचान

निकिता गोडिशला एक बहुत ही होशियार और मेहनती प्रोफेशनल थीं, जो मैरीलैंड में हेल्थकेयर डेटा एनालिस्ट के रूप में काम कर रही थीं। उन्होंने भारत की जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (JNTU) से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल की थी, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया था। उनका लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग करना था। उनकी असमय मृत्यु ने न केवल उनके परिवार को, बल्कि उनके पेशेवर साथियों और दोस्तों को भी गहरे सदमे में डाल दिया।

अर्जुन शर्मा पर मर्डर के आरोप

हावर्ड काउंटी पुलिस ने अर्जुन शर्मा पर फर्स्ट और सेकंड-डिग्री मर्डर के आरोप लगाए हैं। फर्स्ट-डिग्री मर्डर एक योजनाबद्ध हत्या को कहते हैं, जबकि सेकंड-डिग्री मर्डर का अर्थ है जानबूझकर और बिना योजना के की गई हत्या। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

भारत में प्रत्यर्पण प्रक्रिया

अर्जुन शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है, और चूंकि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है, इसलिए अर्जुन को भारत से वापस अमेरिका लाने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि, यह प्रक्रिया एक जटिल कानूनी और कूटनीतिक मामला हो सकता है, जिसमें कई महीने लग सकते हैं, क्योंकि इसमें अदालतों द्वारा जांच और समन्वय की आवश्यकता होगी।

निकिता की मौत पर शोक

निकिता की मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। उनके परिवार और दोस्तों के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। उनकी हत्या ने यह सवाल उठाया है कि एक सामान्य रिश्ते में भी कितना खतरनाक मोड़ आ सकता है, और हमें अपने रिश्तों में सुरक्षित रहने के लिए और सावधान रहने की आवश्यकता है।

पुलिस की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई

अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करना शुरू कर दिया है। पुलिस की मुख्य प्राथमिकता है अर्जुन शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना और निकिता गोडिशला को न्याय दिलाना। मामले की जांच अभी भी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नए खुलासे होंगे।

ये भी पढ़ें – ‘विकसित भारत – जी राम जी’ योजना को सीएम सैनी ने बताया श्रमिकों के लिए लाभकारी, विपक्षी दुष्प्रचार को किया खारिज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप