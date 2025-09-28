Punjab

बरनाला में त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने डेयरी फार्मों पर छापेमारी की, 50 किलो पनीर और रिफाइंड तेल सील

Punjab Food Safety :
बरनाला में त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने डेयरी फार्मों पर छापेमारी, 50 किलो पनीर और रिफाइंड तेल सील

  • बरनाला के धनौला में डेयरी दुकानों पर छापेमारी हुई
  • 50 किलो पनीर और रिफाइंड तेल सील किया गया
  • त्योहारों को देखते हुए निरीक्षण तेज कर दिया गया
  • नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं
  • संदिग्ध माल की सप्लाई कई शहरों में होती थी

Punjab Food Safety : पंजाब के बरनाला में त्योहारों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है. 27 सितंबर को विभाग ने धनौला कस्बे में कई डेयरी फार्मों और दूध की दुकानों पर छापेमारी की. इस दौरान दूध, पनीर और खाने के तेल के नमूने लिए गए, साथ ही 50 किलो पनीर और रिफाइंड तेल को सील कर दिया गया.

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी चरणजीत सिंह की निगरानी में की गई. धनौला कस्बे में एक प्रसिद्ध दूध उत्पादन फर्म से भारी मात्रा में रिफाइंड तेल और पनीर बरामद किया गया. विभाग ने सात खाली टिन , रिफाइंड तेल का भरा एक टिन और 50 किलो पनीर सील कर दिया.

त्योहारों को देखते हुए लगातार चल रहा निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा अधिकारी चरणजीत सिंह ने बताया कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए विभाग लगातार निरीक्षण कर रहा है. इसी के तहत बरनाला शहर के धनौला में दूध और उससे बने उत्पाद बेचने वाली दुकानों से निरीक्षण हेतु नमूने लिए गए हैं, उन्होंने बताया कि धनौला की जिस दुकान से संदिग्ध परिस्थितियों में पनीर और रिफाइंड तेल बरामद हुआ है , उसका माल चंडीगढ़ और अन्य शहरों में भी सप्लाई होता है.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बरामद सामान के नमूने आगे की जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. संदिग्ध परिस्थितियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

