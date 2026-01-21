Punjab

Karan Panchal21 January 2026 - 12:38 PM
Punjab Police : गैंगस्टरों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई, ऑपरेशन प्रहार पर हरजोत बैंस ने दिया सख्त संदेश

Punjab Police : राज्य से गैंगस्टरवाद और आपराधिक ताकतों को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ और स्पष्ट रुख अपनाते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत गैंगस्टरों और समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा की जा रही अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की सराहना की।

यह ऑपरेशन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आतंकवाद, गैंगस्टरवाद और संगठित अपराध के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।

गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई

बैंस ने कहा, ‘मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब की शान और सुरक्षा के लिए जंग की शुरुआत हो गई है।’ उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2,000 टीमें, जिनमें 12,000 से अधिक पुलिस कर्मचारी शामिल हैं, के साथ मिसाली कार्रवाई शुरू की गई है। पूरी फोर्स पंजाब से गैंगस्टरों को जड़ से खत्म करने में जुटी हुई है।

दुश्मनों के खिलाफ जंग

पंजाब पुलिस के जज्बे और प्रतिबद्धता को सलाम करते हुए बैंस ने कहा कि बीती देर रात शुरू हुए और 72 घंटे चलने वाले इस ऑपरेशन के दौरान पूरे तालमेल के साथ गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री मान व्यक्तिगत रूप से इस ऑपरेशन पर नजदीकी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह शांति-कानून के दुश्मनों के खिलाफ जंग का ऐलान है।

अस्थिरता फैलाने की साजिशे होंगी नाकाम

शिक्षा मंत्री ने अमृतसर और फतेहगढ़ साहिब में हुए पुलिस मुकाबलों की शुरुआती रिपोर्टों का हवाला देते हुए इस ऑपरेशन के दृढ़ इरादे और तुरंत कार्रवाई को सबूत के रूप में पेश किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे हमारे खूबसूरत राज्य और महान देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशें नाकाम होंगी।

कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं

उन्होंने कहा, ‘हम अपनी पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं हर नागरिक, हमारे समाज के हर सदस्य से इस महत्वपूर्ण मिशन ऑपरेशन प्रहार’ में पंजाब पुलिस का साथ देने का आह्वान करता हूं। केवल एकजुट होकर ही हम राज्य को गैंगस्टर-मुक्त बना सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। पंजाब सरकार तब तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक राज्य से समाज-विरोधी तत्वों का पूर्ण सफाया नहीं हो जाता।

