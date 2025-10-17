Punjabराज्य

पंजाब के गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आमंत्रण, जानिए क्यों यह आयोजन बन रहा है ऐतिहासिक

Amzad Khan17 October 2025 - 3:07 PM
2 minutes read
Guru Tegh Bahadur 350th Celebration
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के समारोह में उपस्थित जनता के साथ संवाद करते हुए

Guru Tegh Bahadur 350th Celebration : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित होने वाले राज्य सरकार के श्रृंखलाबद्ध समारोहों में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण देंगे.

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से यह निमंत्रण राज्य सरकार की तरफ से भेजा जाएगा.निमंत्रण में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुविधा के अनुसार समारोह में शामिल होने का अनुरोध किया जाएगा.राज्य सरकार इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध और सुरक्षा इंतजाम करेगी ताकि यह आयोजन यादगार बन सके.

राज्य सरकार ने तय की समारोहों की रूपरेखा

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार पहले ही पूरे राज्य में विशेष आयोजनों की रूपरेखा तय कर चुकी है.ये स्मृति समारोह “हिंद की चादर” के तहत गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित किए जाएंगे. मुख्य आयोजन आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर आयोजित होगा. राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये कार्यक्रम इतिहास और संस्कृति के अनुरूप आयोजित हों.

उद्देश्य: धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और मानवाधिकारों की रक्षा

इन आयोजनों का उद्देश्य जनता को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर जी की मानवता और त्याग की भावना से प्रेरित करना है.उनका जीवन और शहादत अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है. गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित उनके संदेश मानवता, विश्व-भाईचारे, साहस, धार्मिक स्वतंत्रता और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं.

श्रद्धांजलि और सामाजिक संदेश

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित ये श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि होंगे और लोगों को उनकी शिक्षाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे. ये आयोजन पंजाब की गौरवशाली विरासत को जीवित रखने के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और शांति के सिद्धांतों को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे.उनका उद्देश्य महान गुरु की अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है.

अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण

पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों को अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी दी गई है.इसी क्रम में गुरुवार को लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया.

यह भी पढ़ें : पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के 355वें जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

