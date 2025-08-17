Punjab Free PCS Coaching : पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने एक प्रेरणादायक पहल की शुरुआत की है जो PCS (कार्यकारी) प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए वरदान साबित होगी. उन्होंने चंडीगढ़ में IAS स्टडी ग्रुप चलाने वाले राज मल्होत्रा से संपर्क किया, जिन्होंने पूरी तत्परता दिखाते हुए पंजाब के सभी इच्छुक उम्मीदवारों को 45 दिनों की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने की पेशकश की है.

आईएएस स्टडी ग्रुप के साथ गठजोड़ और भविष्य निर्माण का अवसर

स्पीकर संधवां के आग्रह पर राज मल्होत्रा ने इस नेक निर्णय को स्वीकृति देते हुए पंजाब के विद्यार्थियों को जनरल स्टडीज़ और CSAT विषयों में निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की घोषणा की. यह कोचिंग 45 दिनों तक चलेगी, और यह संस्था अपने उत्कृष्ट परिणाम और लक्ष्य-उन्मुख दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है.

इच्छुक विद्यार्थी सीधे IAS स्टडी ग्रुप, चंडीगढ़से संपर्क कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें व्हाट्सएप पर 9814711661 नंबर पर “जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल” लिखकर संदेश भेजना है. इस पहल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जितने अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे, उतनी ही सफलता के अवसर बढ़ेंगे.

पंजाब विधानसभा स्पीकर ने कहा कि यह सिर्फ एक पहल नहीं है, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम है. इस पहल से पंजाब के नौजवानों को न सिर्फ़ शिक्षा, बल्कि आत्मविश्वास और दिशा मिलेगी. उन्होंने सभी युवाओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, अपनी क्षमता को पहचानें और मेहनत के बल पर एक नया इतिहास रचें.

