फटाफट पढ़ें

खाद्य विभाग ने बाढ़ राहत के लिए तनख्वाह दी

41 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होंगे

विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं

मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा

बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवता का प्रयास

Punjab News : इस कठिन समय में पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए, खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग ने मानवीय कर्तव्य के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन की तनख्वाह, जो कुल 41 लाख रुपये होती है, का योगदान देने का फैसला किया है.

इस फंड में विभाग के अधिकारीयों, जिनमें डायरेक्टर, कंट्रोलर वित्त और लेखा, अतिरिक्त डायरेक्टर, संयुक्त डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सहायक डायरेक्टर/जिला कंट्रोलर, सहायक कंट्रोलर/लेखा अधिकारी, खाद्य और सिविल सप्लाई अधिकारी, सहायक खाद्य और सिविल सप्लाई अधिकारी और इंस्पेक्टर शामिल हैं, ने योगदान देने का निर्णय लिया.

इस संबंध में विभागीय कर्मचारियों की सहमति वाले निदेशक (खजाना) को लिखे गये पत्र की कॉपी आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को विभाग के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क द्वारा सौंपी गयी.

