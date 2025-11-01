Punjabराज्य

डीआईपीआर ने अतिरिक्त निदेशक हरजीत ग्रेवाल और उप निदेशक हरदीप सिंह को दी भावभीनी विदाई

"डीआईपीआर, पंजाब के अधिकारियों ने अतिरिक्त निदेशक हरजीत ग्रेवाल और उप निदेशक हरदीप सिंह को उनके सेवानिवृत्ति समारोह में सम्मानित किया"

Chandigarh : सूचना एवं लोक संपर्क विभाग (डीआईपीआर), पंजाब के अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को अतिरिक्त निदेशक श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल और उप निदेशक (आर्ट) श्री हरदीप सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई।

अधिकारियों के सेवा काल और योगदान की हुई सराहना

विभाग में 24 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल और 35 वर्षों की सेवाएं पूरी करने वाले श्री हरदीप सिंह की उनके समर्पण, मेहनत और प्रबंधन कौशल के लिए सराहना की गई।


सचिव DIPR का संदेश

डीआईपीआर में श्री ग्रेवाल और श्री हरदीप सिंह के लंबे योगदान की प्रशंसा करते हुए विभाग के सचिव श्री रामवीर ने उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यकाल के लिये विभाग की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 

बता दें कि विभाग की ओर से आयोजित इस सेवानिवृत्ति समारोह में मुख्यमंत्री के ओएसडी (मीडिया) श्री अमनजोत सिंह, सूचना एवं  लोक संपर्क विभाग के सचिव श्री रामवीर, निदेशक श्री विमल सेतिया, अतिरिक्त निदेशक (प्रबंधन) श्री संदीप सिंह गढ़ा, अतिरिक्त निदेशक श्री रणदीप सिंह आहलूवालिया, संयुक्त निदेशक श्री प्रीतकंवल सिंह और श्री मनविंदर सिंह, उप निदेशक श्री गुरमीत सिंह खैहरा, श्रीमती रुचि कालड़ा, श्री नवदीप सिंह गिल, श्री प्रभदीप सिंह नथोवाल और विभाग के पीआरओज़ सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने विभाग के लिए दोनों अधिकारियों के उत्कृष्ट योगदान को याद करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

