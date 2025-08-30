Delhi NCRबड़ी ख़बर

दिल्ली में चार इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद कानून व्यवस्था का बुरा हाल, अपराधियों के हौसले बुलंद : आप नेता अनिल झा

Avinay Mishra30 August 2025 - 4:43 PM
4 minutes read

Delhi : दिल्ली में भाजपा की चार इंजन की सरकार होने के बावजूद कालकाजी मंदिर के एक पुजारी की पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई. यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि हमारी आस्था पर भी हमला है. यह सब भाजपा सरकार-दिल्ली पुलिस की नाकामी की वजह से हुआ. भाजपा कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह फेल है. शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने प्रेसवार्ता के दौरान यह बातें कहीं.

उन्होंने कहा कि वैसे तो देश भर में भाजपा धार्मिंक उन्माद फैलाती है, लेकिन दिल्ली में धर्म की रक्षा कर रहे पुजारी की जान नहीं बचा पाई. दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और अपराधियों के हौसले बुलंद है. कानून व्यवस्था अक्षम लोगों के हाथों में होने के कारण ही हत्या, लूटपाट, चोरी, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं.

शनिवार को “आप” मुख्यालय पर अनिल झा ने कहा कि दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी अत्यंत चिंचित है. केंद्र और दिल्ली में भाजपा की सरकार है. एमसीडी, कैंटोमेंट बोर्ड, एनडीएमसी, डीडीए ओर एलजी सब भाजपा के अधीन है. भाजपा खुद को धर्म का सबसे बड़ा पैरोकार मानती है. मंदिरों के लिए आंदोलन, मंदिरों को बचाने और पुजारियों के रख-रखाव का प्रयास करती रही है. इसके बावजूद आज देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी स्थिति बन गई है कि भाजपा सरकार की इंटेलिजेंस फेल नजर आ रही है.

यह घटना भाजपा सरकार की विफलता

अनिल झा ने कहा कि नई दिल्ली से महज 6-7 किलोमीटर दूर कालकाजी का प्रतिष्ठित मंदिर है. दुर्गापूजा के दौरान कालकाजी मंदिर में हजारों लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं. भाजपा दिल्ली में हमेशा कानून व्यवस्था पुख्ता होने का दावा करती रही है. इसके बावजूद कालकाजी मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई. यह घटना सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार की विफलता है. दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस, स्थानीय सूचना तंत्र ने घटना का अंदेशा होने के बावजूद सुरक्षा में ढील रखा और कालकाजी मंदिर के पूजारी की हत्या कर दी गई. यह मामला बेहद हैरान करने वाला है.

अनिल झा ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अभिषेक धारिया पूर्वी दिल्ली के डीसीपी हैं. 25 लाख रुपए की फिरौती को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करने के दौरान अभिषेक धारिया ने कहा कि लॉरेंस विश्नोई ‘साहब’ का इसमें नाम आया है. यह दिल्ली पुलिस का मानसिक दिवालियापन है. दिल्ली की कानून व्यवस्था अक्षम लोगों के हाथ में है. एक तरफ भाजपा कहती है कि वह धार्मिक अस्था पर पीछे नहीं हट सकती और दूसरी तरफ भाजपा के ही राज में मंदिर का पुजारी, गुरुद्वारे का ग्रंथी और मस्जिद का मौलाना, गिरजाधर का पादरी सुरक्षित नहीं है. तो क्या भाजपा उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मजबूत कानून व्यवस्था का सिर्फ झूठा ढिंढोरा पीट रही है?

भाजपा को चिंता नहीं

अनिल झा ने कहा कि कालकाजी की घटना हमारी आस्था पर हमला है और दिल्ली पुलिस की नाकामी है. यह घटना बताती है कि दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. कानून का अपराधियों में कोई डर नहीं है और दिल्ली पुलिस अपराधियों में कानून का डर पैदा नहीं कर पा रही है. दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमें लगा रही है. ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है. इसकी भाजपा को चिंता नहीं है. पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते लूटपाट, चोरी, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. दिल्ली की मजबूत कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों में सिमट कर रही गई है.

अनिल झा ने कहा कि आज दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थित यह है कि रात 12-1 बजे कोई महिला कार से भी जा रही हो, तो वह खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है. एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें दो महिलाएं बात करते हुए सुनी जा रही हैं कि दिल्ली में रात के 12 से 2 बजे के बीच अगर कोई दो बहनें भी बाहर निकलती हैं तो इस कानून व्यवस्था के साथ वह सुरक्षित नहीं हैं. महिलाओं में बैठा ऐसा डर भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. दिल्ली में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और जमीन पर कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है. लेकिन इससे दिल्ली पुलिस अनभिज्ञ है.

आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी

अनिल झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है और सभी से अपील करती है कि बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से लड़ने हमें एकजुट होकर खड़ा रहना है. भाजपा और उसकी सरकार को धिक्कार है. पहले भाजपा वाले एक अन्य पार्टी पर आरोप लगाते थे कि वह पार्टी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बोलते थे. अब तो भाजपा भी गैंगस्टर को साहब बुला रही है. दोनों में फर्क क्या रह गया है? धार्मिक उन्माद के साथ आगे बढ़ना भाजपा का काम हो सकता है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मंदिर में पूजा पाठ करने वाला एक समान्य पुजारी की रक्षा नहीं कर सकती है. कालकाजी की घटना भाजपा पर तमाचा है और कानून व्यवस्था बौनी साबित हो गई है.

अनिल झा ने कहा कि दिल्ली पुलिस को राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए. क्योंकि भाजपा के लोग इस केस को घुमाने की कोशिश करेंगे. घटना को व्यक्गित रंजिश बताने की कोशिश करेंगे. दिल्ली में भाजपा के पास चार इंजन है, कानून व्यवस्था उसके हाथ में है, फिर भी मंदिर के पुजारी की हत्या कैसे हो गई? इसके बाद भी भाजपा से सवाल कैसे नहीं किया जाएगा. पूरी दिल्ली के लोगों को मंदिर के पुजारी को न्याय दिलाने की लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा. आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है. दिल्ली पुलिस की विफलता के चलते यह घटना हुई है. केंद्र सरकार दिल्लीवालों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है. आज हमारे नागरिक न तो बॉर्डर पर सुरक्षित हैं और ना ही देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षित हैं.

यह भी पढ़ें : दरभंगा में राहुल गांधी पर एन.के. वर्मा का तीखा वार, प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर की कड़ी निंदा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra30 August 2025 - 4:43 PM
4 minutes read

Related Articles

Photo of ‘नए बाजार तलाशेंगे…’, ट्रंप के टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

‘नए बाजार तलाशेंगे…’, ट्रंप के टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

30 August 2025 - 5:46 PM
Photo of दरभंगा में राहुल गांधी पर एन.के. वर्मा का तीखा वार, प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर की कड़ी निंदा

दरभंगा में राहुल गांधी पर एन.के. वर्मा का तीखा वार, प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर की कड़ी निंदा

30 August 2025 - 4:05 PM
Photo of जापान की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, शंघाई शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम भागीदारी

जापान की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, शंघाई शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम भागीदारी

30 August 2025 - 1:42 PM
Photo of ‘नौकरी तो दे नहीं पा रहे…’, मोहन भागवत की 3 बच्चों की सलाह को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

‘नौकरी तो दे नहीं पा रहे…’, मोहन भागवत की 3 बच्चों की सलाह को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

29 August 2025 - 10:21 PM
Photo of PM मोदी को जापान में मिली रहस्यमयी भारतीय गुड़िया, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली कहानी

PM मोदी को जापान में मिली रहस्यमयी भारतीय गुड़िया, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली कहानी

29 August 2025 - 5:30 PM
Photo of ‘अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए…’, महुआ मोइत्रा का विवादित बयान

‘अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए…’, महुआ मोइत्रा का विवादित बयान

29 August 2025 - 4:49 PM
Photo of ‘चौबीसों घंटे सतर्क रहें…’, PM मोदी के चीन और जापान दौरे पर बोले अखिलेश यादव

‘चौबीसों घंटे सतर्क रहें…’, PM मोदी के चीन और जापान दौरे पर बोले अखिलेश यादव

29 August 2025 - 4:02 PM
Photo of ‘नकारात्मक और घृणा की राजनीति’, राहुल गांधी के मंच से PM मोदी को अपशब्द कहे जाने पर अमित शाह का हमला

‘नकारात्मक और घृणा की राजनीति’, राहुल गांधी के मंच से PM मोदी को अपशब्द कहे जाने पर अमित शाह का हमला

29 August 2025 - 2:58 PM
Photo of दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट, 30 अगस्त को गरज के साथ बारिश की संभावना

दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट, 30 अगस्त को गरज के साथ बारिश की संभावना

29 August 2025 - 11:19 AM
Photo of फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

28 August 2025 - 10:16 PM
Back to top button