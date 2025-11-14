क्राइमबड़ी ख़बर

दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में हापुड़ से डॉ. फारूक अहमद हिरासत में, आतंकी संबंधों की जांच जारी

Shanti Kumari14 November 2025 - 11:59 AM
2 minutes read
Delhi Car Blast

Delhi Car Blast : दिल्ली में लाल किले के पास i20 कार ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसिया मामले की जांच में जुटी है। अब तक अलग-अलग शहरों से 18 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके है। इसी बीच, दिल्ली पुलिस ने देर रात हापुड़ के पिलखुवा स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है जिसका नाम फारूक अहमद बताया जा रहा है। फारूक

रात 1:30 बजे हुई गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस ने देर रात करीब 1:30 बजे डॉक्टर फारूक अहमद को गिरफ्तारी किया। जानकारी के अनुसार, फारूक 1 अप्रैल 2024 से जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। अब दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां डॉक्टर फारूक अहमद के संभावित आतंकी संबंधों की जांच कर रही हैं।

मोबाइल-लैपटॉप जब्त

इससे पहले, यूपी एटीएस ने दिल्ली में हुए धमाके की जाँच के तहत कानपुर में हृदय रोग की पढ़ाई कर रहे एक डाक्टर को हिरासत में लिया है। एटीएस टीम ने नजीराबाद के अशोक नगर स्थित उनके किराए के मकान की तलाशी ली और फोरेंसिक जाँच के लिए उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया।

फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से हो सकता है संबंध

बता दें कि इससे पहले यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर डॉ आदिल और लखनऊ निवासी डॉक्टर शाहीन शाहिद को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। दोनों का संबंध दिल्ली धमाके और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी मॉड्यूल को तहत अब तक कई डॉक्टरों की गिरफ्तार हो चुकी हैं।

10 नवंबर को हुआ था हमला

गौरतलब है कि 10 नवंबर दिन सोमवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास बम धमाका हुआ था। जनहानी के इरादे से किए गए कार ब्लास्ट में तत्काल 9 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं इलाज के दौरान कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या 12 हो गई। वहीं इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी है और आरोपियों को पकड़ने और संभावित हमलों को निरस्त करने के लिए प्रयासरत है।

यह भी पढ़ें ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी के साथ 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari14 November 2025 - 11:59 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of लुधियाना में 10 ISI एजेंट गिरफ्तार, आबादी वाले क्षेत्र में ग्रेनेड हमले का था प्लान

लुधियाना में 10 ISI एजेंट गिरफ्तार, आबादी वाले क्षेत्र में ग्रेनेड हमले का था प्लान

14 November 2025 - 1:53 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी के साथ 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी के साथ 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

14 November 2025 - 11:18 AM
Photo of जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े एक और आरोपी की पहचान, छापेमारी जारी

जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े एक और आरोपी की पहचान, छापेमारी जारी

13 November 2025 - 8:20 PM
Photo of कोर्ट आने का बजाय वर्चुअल सुनवाई की सुविधा का इस्तेमाल करें वकील – सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट आने का बजाय वर्चुअल सुनवाई की सुविधा का इस्तेमाल करें वकील – सुप्रीम कोर्ट

13 November 2025 - 6:08 PM
Photo of हथियार सहित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो गुर्गे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, जांच में सामने आई अहम जानकारी

हथियार सहित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो गुर्गे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, जांच में सामने आई अहम जानकारी

13 November 2025 - 4:48 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 256वें दिन 59 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 256वें दिन 59 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद

13 November 2025 - 1:38 PM
Photo of दीवाली का दिन पोस्टपोन कर 26 जनवरी पर धमाके का था प्लान, मुख्य संदिग्ध मुजम्मिल ने उगले कई राज

दीवाली का दिन पोस्टपोन कर 26 जनवरी पर धमाके का था प्लान, मुख्य संदिग्ध मुजम्मिल ने उगले कई राज

12 November 2025 - 6:41 PM
Photo of ब्लास्ट के वेव से शवों के फटे आंत और कान के पर्दे, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले खुलासे

ब्लास्ट के वेव से शवों के फटे आंत और कान के पर्दे, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले खुलासे

12 November 2025 - 4:44 PM
Photo of भूटान से वापसी के बाद एयरपोर्ट से ही अस्पताल पहुंचे पीएम, कार ब्लास्ट में हुए घायलों से की मुलाकात

भूटान से वापसी के बाद एयरपोर्ट से ही अस्पताल पहुंचे पीएम, कार ब्लास्ट में हुए घायलों से की मुलाकात

12 November 2025 - 3:49 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

12 November 2025 - 2:44 PM
Back to top button