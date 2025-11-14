Delhi Car Blast : दिल्ली में लाल किले के पास i20 कार ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसिया मामले की जांच में जुटी है। अब तक अलग-अलग शहरों से 18 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके है। इसी बीच, दिल्ली पुलिस ने देर रात हापुड़ के पिलखुवा स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है जिसका नाम फारूक अहमद बताया जा रहा है। फारूक

रात 1:30 बजे हुई गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस ने देर रात करीब 1:30 बजे डॉक्टर फारूक अहमद को गिरफ्तारी किया। जानकारी के अनुसार, फारूक 1 अप्रैल 2024 से जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। अब दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां डॉक्टर फारूक अहमद के संभावित आतंकी संबंधों की जांच कर रही हैं।

मोबाइल-लैपटॉप जब्त

इससे पहले, यूपी एटीएस ने दिल्ली में हुए धमाके की जाँच के तहत कानपुर में हृदय रोग की पढ़ाई कर रहे एक डाक्टर को हिरासत में लिया है। एटीएस टीम ने नजीराबाद के अशोक नगर स्थित उनके किराए के मकान की तलाशी ली और फोरेंसिक जाँच के लिए उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया।

फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से हो सकता है संबंध

बता दें कि इससे पहले यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर डॉ आदिल और लखनऊ निवासी डॉक्टर शाहीन शाहिद को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। दोनों का संबंध दिल्ली धमाके और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी मॉड्यूल को तहत अब तक कई डॉक्टरों की गिरफ्तार हो चुकी हैं।

10 नवंबर को हुआ था हमला

गौरतलब है कि 10 नवंबर दिन सोमवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास बम धमाका हुआ था। जनहानी के इरादे से किए गए कार ब्लास्ट में तत्काल 9 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं इलाज के दौरान कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या 12 हो गई। वहीं इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी है और आरोपियों को पकड़ने और संभावित हमलों को निरस्त करने के लिए प्रयासरत है।

